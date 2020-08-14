В розвинутих країнах діалог це нормальна форма, щоб вирішити якийсь складний конфлікт чи ситуацію, але це не випадок Білорусі, тому що Олександр Лукашенко ніколи не вів ні з ким діалогу. Він політик одинак, який тільки сам вміє приймати рішення.

Олександр Лукашенко вміє тільки маніпулювати та вести кулуарні ігри. Про це в прямому ефірі на 24 каналі заявив білоруський журналіст Франак Вячорка.

Важливо Протистояння вже зламало владу, – політолог про ситуацію у Білорусі

На його думку, зараз Олександр Лукашенко може скористатися закликом до діалогу і на свою користь розіграти його. До прикладу, виграти час, збити хвилю протестів, а потім сказати: "ладно, головне, що ми проїхали складні часи, а зараз давайте повернемося до справді важливих речей".

Я думаю, що зараз час, як на українському Майдані, коли було затишшя. Тоді влада ніби ігнорувала, що щось відбувається. Зараз Лукашенко пробує ігнорувати, а всім своїм міністрам та чиновникам сказав "давайте залагодимо якось",

– повідомив Франак Вячорка.

"Вночі випустили декілька тисяч в'язнів, але не всіх. Поставили міліціонерів й сказали не чіпати й не бити протестуючих. Сьогодні біля дому уряду в Мінську стояло пару десятків військових. Люди їм приносили квіти, фоткалися з ними, а вони такі "кульбабки" стояли і їм все подобалося. Людям це дає таке фальшиве відчуття перемоги, що все закінчилося, влада розвалюється", – додав Франак Вячорка.

Він пояснив, що Лукашенку зараз найважливіше виграти час. Проте, на думку журналіста, він вже програв. Починаючи з дня виборів, коли жорстко відреагував і найгірше, коли дав наказ стріляти бойовими патронами. Такі речі не приймалися без його відома.

"Лукашенко не може ні з ким вести перемовини. Як тільки він з кимось сідає за стіл, то відразу кидає його у в’язницю. Тому спочатку треба визволити всіх політичних в’язнів і тільки потім починати діалог", – розповів Франак Вячорка.

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Журналіст запевнив, що зараз спостерігаємо кінець режиму Лукашенка і є 3 можливих фінальних сценарії:

Як у Януковича – коли Олександр Лукашенко відлітає в Ростов чи на Катар, чи будь-куди. Коли Олександра Лукашенка захоплюють його ж люди, оточення, військові. Коли Олександра Лукашенка бунт розриває, арештовує, судить, відправляє під трибунал.

На його думку, ці 3 сценарії найбільш можливі зараз, аніж варіант діалогу, порозуміння і якогось мирного переходу влади.

Дивіться коментар білоруського журналіста 24 каналу: