Білорусь опинилась у інформаційному локдауні – влада блокує інтернет, опозиційні сайти й месенджери. Все через те, що в країні відбуваються протести. У статті читайте про те, як у такій ситуації зберігати анонімність.

Напередодні виборів президента Білорусі місцевий журналіст Франак Вячорка у коментарі для сайту 24 каналу передбачив, що одразу як у країні почнуться протести, то влада відріже її від усього світу. Так воно й сталось. Вже тиждень у Мінську й інших регіонах спостерігаються проблеми із інтернетом.

Читати також Гаманець з написом "СБУ" і портрет Бандери: у Лукашенка знайшли "організатора протестів"

Революція без інтернету

Зв'язок зникає ввечері й з’являється зранку. Мережа лягає саме тоді, коли відбуваються всі основні протистояння – вночі.

Новинні опозиційні сайти працюють із перебоями. А на державних телеканалах під час протистояння показують фільми. Інформація про вуличні протести до людей доходить із запізненням.

Крім сайтів блокували й VPN, але не довго, адже цим сервісом користуються банки. Це змусило владу відмовитись від обмеження, адже не можна аби уся банківська система країни зупинилась.

Олександр Лукашенко заявив, що інтернет відключили на Заході, мовляв, білоруська влада тут не причетна.

Насправді ж блокування йде на рівні провайдера, пояснив сайту 24 каналу білоруський експерт з комп’ютерної безпеки Миколай Кванталіані.

У нас в Білорусі весь трафік йде через одну компанію – Белтелеком. Тому владі не важко було заблокувати зв'язок,

– повідомив він.

Єдиним джерелом інформації, яке ще не вдалось обмежити, лишаються телеграм-канали. Найпопулярніший із них – NEXTA, який за відсутності інших засобів інформації став широковідомим.

Феномен NEXTA

На сьогоднішній день на канал підписалися майже два мільйони людей, більша частина долучилась за останній тиждень.

Повідомлення на каналі NEXTA про акцію у Білоозерську

З NEXTA беруть інформацію всі телеканали світу, які висвітлюють події у Білорусі. Але це не тільки новий вид засобу інформації, який виживає навіть при блокуванні інтернету, NEXTA став своєрідним координатором протестів. Через нього люди дізнаються про анонси акцій, зібрань й про їх перебіг, про небезпеку на вулицях тощо.

До речі, NEXTA – вимовляється як "нехта", що у перекладі з білоруської – "хтось".

Чому Телеграм лишається непідвласним?

Як пояснив Миколай Кванталіані, цей сервіс за замовчуванням використовує шифрування каналу, навіть якщо трафік йде через провайдера, він не має доступу до переписки.

Йдеться про шифрування даних з пристрою до пристрою. Ключі доступу генеруються на одному з них й передаються на інший – у результаті доступ до інформації мають лише ті люди, які тримають у руках один із пристроїв,

– роз’яснив Кванталіані.

Сам засновник месенджера, росіянин Павло Дуров, повідомив, що компанія намагається допомогти білорусам вчасно отримувати необхідну інформацію і для цього Телеграм включив інструменти, які блокують цензуру.

Текстові повідомлення доставляються без проблем, навіть якщо мережа працює обмежено, але фотографії й відео не завжди завантажуються.

Як зберігати анонімність?

Зі слів Миколая Кванталіані, владі зараз вистачає затриманих на вулицях, тому їм немає необхідності відслідкувати протестувальників через інтернет або прослуховувати їх. Але якщо буде потрібно, всі телефонні розмови знайдуть.

У провайдера зв’язку є програмне забезпечення, яке дозволяє фіксувати дзвінки, смс користувачів. Тому, все, про що говорили люди у любому випадку записувалось. І якщо буде необхідно, відповідні служби можуть аналізувати ці данні,

– сказав Кванталіані.

Експерт запевнив, що захищена переписка у Телеграм або інших месенджерах дозволяє зберігати анонімність.

Є зручний функціонал, коли повідомлення автоматично видаляються через певний час – у секретних чатах Телеграм, до прикладу. Або ж рекомендується самостійно видаляти розмови, наголосив Кванталіані.

Небезпека полягає у тому, що якщо когось затримують, то під тортурами можуть отримати доступ до смартфону людини й перевірити все, що там є – файли й нестерті переписки. А користувачі звикли зберігати все у чатах, адже це не завдає їм дискомфорту й пам'ять сучасних пристроїв дозволяє.

Чи вдалась інформаційна блокада?

У блокуванні доступу до інформації в Білорусі є свої наслідки – Лукашенко вдалося певною мірою обмежити інформацію про те, що відбувається.

Ніхто не міг показувати онлайн, що відбувається вночі. Якби не було відключення, то матеріалів було би значно більше, знімали б із різних ракурсів,

– зазначив Кванталіані.

З іншої сторони аудиторія телеграм-каналів виросла й люди сконцентрувалися саме на цих ресурсах, що спростило координацію протестів.