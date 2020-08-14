На одному з державних білоруських каналів вийшов сюжет, у якому показали нібито одного з організаторів масових акцій протесту. У речах чоловіка знайшли гаманець із тисненим написом "Служба безпеки України" і… портрет Бандери.

Сюжет показав державний канал "Білорусь 1". У ньому йдеться про затримання опозиційного активіста Юрія Воскресенського, який розповідає про "московських ляльководів", що збиралися дестабілізувати ситуацію у Білорусі.

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У відео Юрія Воскресенського називають "організатором протестних акцій" в одному з районів Мінська, який ще й "виявився координатором" зі штабу опозиціонера Віктора Бабарики. У якийсь момент чоловік нібито "усвідомив, що його надурили", і дав свідчення.

12 серпня 2020 року усвідомивши, що масові акції перетворюються на тотальний некерований хаос, я вирішив звернутися з каяттям до КДБ, де виклав всі свої відомості щодо правопорушень. Також я зрозумів, що мене наосліп використовували московські ляльководи,

– сказав він і закликав молодь не ходити на протести.

До чого тут СБУ і портрет Бандери:

У момент розкаяння Воскресенського на екрані демонструють кадри з обшуку.

Чи був це обшук вдома у цього чоловіка, – точно невідомо. Зокрема показують протигази та будівельні каски, довідник про стрілецьку зброю та книжку "Восстань и убей первым".

Також в один з моментів на екрані з'являється гаманець з символікою Служби безпеки України, а також – календариком з зображенням Степана Бандери у візитівниці.

Яким чином це пов'язано зі свідченнями Воскресенського про російського політолога – незрозуміло.

Відео з "організатором" протестів і гаманцем від СБУ та Бандерою: момент – на 4 хвилині 20 секунді