Провокаторами протестів у Білорусі були росіяни, – державні ЗМІ Білорусі
Білоруські державні ЗМІ інформують про те, що силовикам вдалося затримати "провокаторів", які нібито прибули з Росії для участі у протестах. На кадрах видно, що затримані чоловіки сильно побиті.
Про затримання росіян-провокаторів пише державне білоруське ЗМІ БЕЛТА. Відео видання оприлюднило на своєму телеграм-каналі, пише 24 канал.
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Повідомляється, що правоохоронці затримали нібито чотирьох ймовірних провокаторів заворушень. Двоє з них – росіяни.
Чоловіки говорять, що вони громадяни Росії та приїхали до Білорусі з туристичною метою, для відпочинку у санаторії.
Один із затриманих зізнається, що мав судимості.
Я з Росії, із Твері, приїхав з туристичною метою, відпочивав у санаторії,
– каже один із затриманих.
Інший із заплющеними очима, вочевидь після сльозогінного газу, каже: "Я теж із Росії. Приїхав у санаторій "Журавушка", відпочивав у Мінську".
Люди на відео сильно побиті та лежать під огорожею.
Відео з начебто "провокаторами з Росії":
Протести в Білорусі: головне
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк.
- Також 11 серпня люди збиралися вийти на новий протест, а по всій країні почали масово вимикати Інтернет.