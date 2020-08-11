Білоруські державні ЗМІ інформують про те, що силовикам вдалося затримати "провокаторів", які нібито прибули з Росії для участі у протестах. На кадрах видно, що затримані чоловіки сильно побиті.

Про затримання росіян-провокаторів пише державне білоруське ЗМІ БЕЛТА. Відео видання оприлюднило на своєму телеграм-каналі, пише 24 канал.

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Повідомляється, що правоохоронці затримали нібито чотирьох ймовірних провокаторів заворушень. Двоє з них – росіяни.

Чоловіки говорять, що вони громадяни Росії та приїхали до Білорусі з туристичною метою, для відпочинку у санаторії.

Один із затриманих зізнається, що мав судимості.

Я з Росії, із Твері, приїхав з туристичною метою, відпочивав у санаторії,

– каже один із затриманих.

Інший із заплющеними очима, вочевидь після сльозогінного газу, каже: "Я теж із Росії. Приїхав у санаторій "Журавушка", відпочивав у Мінську".

Люди на відео сильно побиті та лежать під огорожею.

Відео з начебто "провокаторами з Росії":

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