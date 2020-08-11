Белорусские государственные СМИ информируют о том, что силовикам удалось задержать "провокаторов", которые якобы прибыли из России для участия в протестах. На кадрах видно, что задержанные мужчины сильно избиты.

О задержании россиян-провокаторов пишет государственное белорусское СМИ БЕЛТА. Видео издание обнародовало на своем телеграм-канале, пишет 24 канал.

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Сообщается, что правоохранители задержали якобы четырех возможных провокаторов беспорядков. Двое из них – россияне.

Мужчины говорят, что они граждане России и приехали в Беларусь с туристической целью, для отдыха в санатории.

Один из задержанных признается, что имел судимости.

Я из России, из Твери, приехал с туристической целью, отдыхал в санатории,

– говорит один из задержанных.

Другой с закрытыми глазами, очевидно после слезоточивого газа, говорит: "Я тоже из России. Приехал в санаторий "Журавушка", отдыхал в Минске".

Люди на видео сильно избиты и лежат под забором.

Видео с якобы "провокаторами из России":

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