Провокаторами протестов в Беларуси были россияне – государственные СМИ Беларуси
Белорусские государственные СМИ информируют о том, что силовикам удалось задержать "провокаторов", которые якобы прибыли из России для участия в протестах. На кадрах видно, что задержанные мужчины сильно избиты.
О задержании россиян-провокаторов пишет государственное белорусское СМИ БЕЛТА. Видео издание обнародовало на своем телеграм-канале, пишет 24 канал.
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Сообщается, что правоохранители задержали якобы четырех возможных провокаторов беспорядков. Двое из них – россияне.
Мужчины говорят, что они граждане России и приехали в Беларусь с туристической целью, для отдыха в санатории.
Один из задержанных признается, что имел судимости.
Я из России, из Твери, приехал с туристической целью, отдыхал в санатории,
– говорит один из задержанных.
Другой с закрытыми глазами, очевидно после слезоточивого газа, говорит: "Я тоже из России. Приехал в санаторий "Журавушка", отдыхал в Минске".
Люди на видео сильно избиты и лежат под забором.
Видео с якобы "провокаторами из России":
Протесты в Беларуси: главное
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них получает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- Поэтому, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку.
- Также 11 августа люди собирались выйти на новый протест, а по всей стране начали массово отключать Интернет.