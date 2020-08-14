У Білорусі пройшла найспокійніша ніч за весь час протестів. Заарештованих людей правоохоронці почали відпускати додому. Є одне пояснення того, що силовики почали менше застосовувати силу – протистояння вже зламало владу.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив історик та політолог Андрій Зубов. Він впевнений, що зараз перемагає народ.

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За його словами, білоруський народ проявив єдність, консолідацію і зміг зупинити силові дії, а у відповідь на фантастичну злочинність влади відповісти любов'ю, протестом жінок та страйками.

Ці протистояння зломали владу. Заарештованих відпускають, не всіх, звісно. Чоловік Світлани Тихановської перебуває в тюрмі, один з кандидатів – Бабарико – теж. Ще далеко не всіх відпустили, але починають це робити,

– зауважив Зубов.

До теми. На мирну акцію протесту у Мінську під будинком уряду Республіки Білорусь люди прийшли з квітами. Цікавим стало те, що через деякий час ОМОНівці несподівано для всіх опустили щити. Люди кинулися обіймати силовиків. Зворушливе відео можна подивитись тут.

Зубов: Лукашенко не поступається

Як ствердив політолог, ОМОНівці вже бояться бити білоруських протестувальників, адже вони розуміють – наступить відплата. "Машина репресій зупинилась, але влада від Лукашенко поки не відійшла. він вдає вигляд, що він – президент", – сказав Зубов.

Все більше мерів білоруських міст говорять з мешканцями і переходять на їх бік. "Однак Лукашенко не поступається. Це дуже нагадує ситуацію в Венесуелі. Тоді Гуайдо був вибраний президентом, але його противник Мадуро не хотів нікуди йти і просто "пересидів" Гуайдо. На це й сподівається Лукашенко. Мадуро "пересидів" завдяки Путіну, Лукашенко теж на це надіється", – пояснив політолог.

Путіну вигідні нові вибори президента Білорусі, – політолог

Зубов впевнений, що Путін вже розуміє – авторитарний режим програє не тільки в Білорусі, але й в Росії. "Так, він може ввести у Білорусію війська, але він зіткнеться з білоруським народом. Він розуміє, що окупація Білорусі дуже складна, він на неї не наважиться. Він наважиться на інші форми", – розповів Зубов.

До прикладу, запропонувати нові президентські вибори. Він хоче привести свого кандидата. Це відомий метод Путіна на пострадянському просторі,

– заявив політолог.

Зубов підсумував, що у цій ситуації не потрібно проводити нові вибори. Необхідно "триматися за Тихановську і створити нову структуру влади".

Яка ситуація у Білорусі: коротко