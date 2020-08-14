Протистояння вже зламало владу, – політолог про ситуацію у Білорусі
У Білорусі пройшла найспокійніша ніч за весь час протестів. Заарештованих людей правоохоронці почали відпускати додому. Є одне пояснення того, що силовики почали менше застосовувати силу – протистояння вже зламало владу.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив історик та політолог Андрій Зубов. Він впевнений, що зараз перемагає народ.
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За його словами, білоруський народ проявив єдність, консолідацію і зміг зупинити силові дії, а у відповідь на фантастичну злочинність влади відповісти любов'ю, протестом жінок та страйками.
Ці протистояння зломали владу. Заарештованих відпускають, не всіх, звісно. Чоловік Світлани Тихановської перебуває в тюрмі, один з кандидатів – Бабарико – теж. Ще далеко не всіх відпустили, але починають це робити,
– зауважив Зубов.
Зубов: Лукашенко не поступається
Як ствердив політолог, ОМОНівці вже бояться бити білоруських протестувальників, адже вони розуміють – наступить відплата. "Машина репресій зупинилась, але влада від Лукашенко поки не відійшла. він вдає вигляд, що він – президент", – сказав Зубов.
Все більше мерів білоруських міст говорять з мешканцями і переходять на їх бік. "Однак Лукашенко не поступається. Це дуже нагадує ситуацію в Венесуелі. Тоді Гуайдо був вибраний президентом, але його противник Мадуро не хотів нікуди йти і просто "пересидів" Гуайдо. На це й сподівається Лукашенко. Мадуро "пересидів" завдяки Путіну, Лукашенко теж на це надіється", – пояснив політолог.
Путіну вигідні нові вибори президента Білорусі, – політолог
Зубов впевнений, що Путін вже розуміє – авторитарний режим програє не тільки в Білорусі, але й в Росії. "Так, він може ввести у Білорусію війська, але він зіткнеться з білоруським народом. Він розуміє, що окупація Білорусі дуже складна, він на неї не наважиться. Він наважиться на інші форми", – розповів Зубов.
До прикладу, запропонувати нові президентські вибори. Він хоче привести свого кандидата. Це відомий метод Путіна на пострадянському просторі,
– заявив політолог.
Зубов підсумував, що у цій ситуації не потрібно проводити нові вибори. Необхідно "триматися за Тихановську і створити нову структуру влади".
Яка ситуація у Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі оголосили результатів президентських виборів. Кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту, адже не погоджувались та вважали вибори сфальсифікованими.
- Варто зазначити, що міжнародна спільнота підтримує білоруський народ у цьому.
- Не зважаючи на те, що протести були мирними – вони перетворились на криваві сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів застосовували світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Лукашенко наразі не ініціює переговори із протестувальниками. Він заявив, що виходять на мітинги "безробітні з кримінальним минулим".
- Відомо про щонайменше 2 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 6 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів. Ніч на 14 серпня вважають найспокійнішою за весь час протестів.