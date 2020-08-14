ООН вважає, що в Білорусі є більше жертв, ніж про це говорять
Експерти Організації Об'єднаних Націй вважають, що внаслідок побиття серед протестувальників може бути значно більше жертв, ніж заявляє місцева влада. Усе через те, що місце перебування багатьох затриманих невідоме.
Ми обурені насиллям міліції проти мирних демонстрантів і журналістів, заявили експерти ООН.
Важливо Влада пішла на діалог: МВС Білорусі обіцяє до 6 ранку відпустити всіх затриманих
Схоже, сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестувальниками й не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань. Влада зацікавлена лише в швидкому розгоні протестів й арешті якомога більшої кількості демонстрантів,
– заявили в Організації.
Там зазначають, що в Білорусі вже затримали понад 6 тисяч 700 протестувальників, попри те, що їхні акції здебільшого були цілком мирного характеру.
"Ми стурбовані, що реакція силовиків була дуже жорсткою з частим застосуванням надмірної сили. Близько 300 людей були поранені, 2 – загинули", – мовиться у зверненні ООН.
Водночас там наголошують, що кількість жертв може бути значно вищою, оскільки місцеперебування десятків затриманих досі залишається невідомим.
У жодному разі не можна піддавати будь-кого насильству чи кримінальному затриманню за мирну участь в акції протесту,
– резюмували в ООН.
Протести в Білорусі: коротко
- У перший день, одразу після закриття виборчих дільниць, люди почали збиратися в центрах великих міст на демонстрації. Їм на противагу вийшли силовики. Тоді й почалися перші сутички, були перші затримання, а перші бійці ОМОНу й міліції переходили на бік протестувальників.
- Вже другого дня організовані акції протесту почалися близько 19 години. Люди знову вийшли на вулиці, щоб сказати своє "Ні!" тим "результатам виборів, які їм показала влада. Цього дня МВС Білорусі офіційно підтвердила першу жертву – протестувальник буцімто підірвав себе.
- На третій день протестів учасники мітингу оголосили "всенародний страйк". Люди відмовлялися виходити на роботу до оголошення чесних перевиборів президента. Одна з вимог – вибори без Лукашенка.
- У четвертий день у Мінську затримали українських правозахисників Костянтини Рєуцького і Євгена Васильєва. Вони знімали затримання чоловіка, який просто переходив дорогу. Того ж дня стало відомо про загибель у Гомелі 25-річного чоловіка після того, як його затримав ОМОН.
- П'ятого дня до протестів долучилися працівники найбільших у державі заводів – "МАЗ" і "БелАЗ". Це був перший день, коли проти протестувальників широко не застосовували силу. Вже вночі влада пообіцяла, що звільнить усіх затриманих.