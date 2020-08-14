Експерти Організації Об'єднаних Націй вважають, що внаслідок побиття серед протестувальників може бути значно більше жертв, ніж заявляє місцева влада. Усе через те, що місце перебування багатьох затриманих невідоме.

Ми обурені насиллям міліції проти мирних демонстрантів і журналістів, заявили експерти ООН.

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Схоже, сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестувальниками й не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань. Влада зацікавлена лише в швидкому розгоні протестів й арешті якомога більшої кількості демонстрантів,

– заявили в Організації.

Там зазначають, що в Білорусі вже затримали понад 6 тисяч 700 протестувальників, попри те, що їхні акції здебільшого були цілком мирного характеру.

"Ми стурбовані, що реакція силовиків була дуже жорсткою з частим застосуванням надмірної сили. Близько 300 людей були поранені, 2 – загинули", – мовиться у зверненні ООН.

Водночас там наголошують, що кількість жертв може бути значно вищою, оскільки місцеперебування десятків затриманих досі залишається невідомим.

У жодному разі не можна піддавати будь-кого насильству чи кримінальному затриманню за мирну участь в акції протесту,

– резюмували в ООН.

Эксперты ООН резко раскритиковали Беларусь за насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также крупномасштабные задержания после неоднозначных президентских выборов и призвали оказать давление на Беларусь, чтобы прекратить нападения на своих собственных граждан pic.twitter.com/5nRknzH3iL — ООН (@UnitedNationsRU) August 13, 2020

Протести в Білорусі: коротко