Влада пішла на діалог: МВС Білорусі обіцяє до 6 ранку відпустити всіх затриманих
Заступник голови МВС Олександр Барсуков особисто приїхав до мінського ізолятора на вулиці Окрестина – місця, де затримані протестувальники піддавалися найбільш жорстоким тортурам. Він пообіцяв, що вже до ранку 14 серпня всіх затриманих відпустять.
Усіх затриманих на акціях протесту білорусів мають відпустити до 6 години ранку. Про це повідомляє телеграм-канал "Чай з малиновим варенням".
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Певну частину затриманих відпустили вже близько 1 години ночі. У мережі опублікували відео, як близько двох десятків людей виходять з ізолятора.
Під стінами їх уже чекав величезний натовп. Людей, які вийшли з ізолятора, зустрічали оплесками, обіймами й словами підтримки. Схоже, що всі кого в цей час відпустили – жінки.
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Що це може означати:
- Можливо, висновки робити поки що зарано, та компроміси, на які почала йти влада Білорусі, можуть свідчити, що між владою й опозицією може розпочатися діалог.
- Ввечері 13 серпня міністр внутрішніх справ Юрій Караєв перепросив за побиття "невинних, які попали під роздачу". Відповідальність за це він взяв особисто на себе.
- Водночас до протестувальників звернулася голова Ради Республіки Наталія Качанова – від імені Олександра Лукашенка. Вона заявила, що ні владі, ні мирним мешканцям Білорусі не потрібна війна на вулицях.
- Та й, схоже, і сам Олександр Лукашенко не залишиться осторонь. ЗМІ стало відомо, що він готує термінове звернення до народу. Воно може бути серед ночі або ближче до ранку 14 серпня.