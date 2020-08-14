Заступник голови МВС Олександр Барсуков особисто приїхав до мінського ізолятора на вулиці Окрестина – місця, де затримані протестувальники піддавалися найбільш жорстоким тортурам. Він пообіцяв, що вже до ранку 14 серпня всіх затриманих відпустять.

Усіх затриманих на акціях протесту білорусів мають відпустити до 6 години ранку. Про це повідомляє телеграм-канал "Чай з малиновим варенням".

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Певну частину затриманих відпустили вже близько 1 години ночі. У мережі опублікували відео, як близько двох десятків людей виходять з ізолятора.

Під стінами їх уже чекав величезний натовп. Людей, які вийшли з ізолятора, зустрічали оплесками, обіймами й словами підтримки. Схоже, що всі кого в цей час відпустили – жінки.

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Що це може означати: