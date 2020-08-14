Власти пошли на диалог: МВД Беларуси обещает до 6 утра отпустить всех задержанных
Заместитель главы МВД Александр Барсуков лично приехал к минскому изолятору на улице Окрестина – месту, где задержанные протестующие подвергались самым жестоким пыткам. Он пообещал, что уже к утру 14 августа всех задержанных отпустят.
Всех задержанных на акциях протеста белорусов должны отпустить до 6 часов утра. Об этом сообщает телеграмм канал "Чай с малиновым вареньем".
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Некоторую часть задержанных отпустили уже около 1 часа ночи. В сети опубликовали видео, как около двух десятков человек выходят из изолятора.
Под стенами их уже ждала огромная толпа. Людей, которые вышли из изолятора, встречали аплодисментами, объятиями и словами поддержки. Похоже, что все кого в это время отпустили – женщины.
Протестующих выпустили из изолятора: смотрите видео
Что это может означать:
- Возможно, выводы делать пока рано, но компромиссы, на которые начала идти власти Беларуси, могут свидетельствовать, что между властью и оппозицией может начаться диалог.
- Вечером 13 августа министр внутренних дел Юрий Караев извинился за избиение "невинных, которые попали под раздачу". Ответственность за это он взял лично на себя.
- В то же время к протестующим обратилась председатель Совета Республики Наталья Качанова – от имени Александра Лукашенко. Она заявила, что ни властям, ни мирным жителям Беларуси не нужна война на улицах.
- Но, похоже, и сам Александр Лукашенко не останется в стороне. СМИ стало известно, что он готовит срочное обращение к народу. Оно может быть среди ночи или ближе к утру 14 августа.