Заместитель главы МВД Александр Барсуков лично приехал к минскому изолятору на улице Окрестина – месту, где задержанные протестующие подвергались самым жестоким пыткам. Он пообещал, что уже к утру 14 августа всех задержанных отпустят.

Всех задержанных на акциях протеста белорусов должны отпустить до 6 часов утра. Об этом сообщает телеграмм канал "Чай с малиновым вареньем".

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Некоторую часть задержанных отпустили уже около 1 часа ночи. В сети опубликовали видео, как около двух десятков человек выходят из изолятора.

Под стенами их уже ждала огромная толпа. Людей, которые вышли из изолятора, встречали аплодисментами, объятиями и словами поддержки. Похоже, что все кого в это время отпустили – женщины.

Протестующих выпустили из изолятора: смотрите видео

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