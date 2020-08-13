В Беларуси 13 августа не утихают протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. Уже пятый день сотни людей в разных городах выражают свое несогласие и требуют проведения честных выборов.

Основное о том, как проходит пятый день массовых протестов в Беларуси, собрал 24 канал.

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Что происходит в Беларуси сегодня

В Минске, на Пушкинской, которая стала основной локацией протеста второго дня, под вечер собралась уже тысяча человек. Люди пришли отдать дань уважения на место погибшего митингующего, который по версии властей якобы сам себя подорвал по неосторожности.

Добавим: люди приходят на место каждый день и возлагают цветы. Однако уже минимум дважды самовольный мемориал разрушали омоновцы.

Автомобилисты по-прежнему блокируют движение в центре Минска. А на 19 часов активисты объявляют общенациональное блокирование дорог.

Во многих городах продолжилась акция, начатая вчера: люди становятся одной цепью, держа в руках плакаты или цветы, флаги и бело-красные ленты. К акции приобщаются и бастующие рабочие государственных предприятий.

В этот день в Беларуси массово собрались на забастовку медики: группы митингующих в белых халатах выступали против произвола власти в Бресте, Гомеле, Бобруйске и столице, конечно.

В Минске, например, вышли против произвола силовиков медики 1 клинической городской больницы. Поддержать их пришел и посол Франции. Митинговали и бригады скорой, которые, к слову, первыми видят "укрощение бунта" силовиками.

Медики бастуют в Минске / Фото "Belsat"

В центре Минска для протестующие рестораны выставляют бесплатную воду в символических белых стаканах – цвете мирного протеста.

(Новость будет постоянно дополняться и обновляться)

Как прошел прошлый день протестов в Беларуси – смотрите видео

Протесты в Беларуси: коротко