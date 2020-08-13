Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержания, которые произошли на территории страны во время протестов 9 – 13 августа. Также он заявил, что отпустили уже более тысячи задержанных.

Обращение Лукашенко к народу Беларуси

Правда, президент Беларуси выступал не сам, а от его имени к жителям страны обратилась глава Совета Республики национального собрания страны и доверенное лицо президента Наталья Качанова. Об этом сообщает издание "Наша Нива".

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По словам Качановой, Лукашенко услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни.

Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня, 13 августа, отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетних передали под расписки родителям,

– отметила доверенное лицо президента Беларуси.

Чиновница подчеркнула, что в Беларуси (как жителям, так и властям) не нужна драка, не нужна война.

"Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение", – призвала Качанова.

Заметим, что задержанных белорусов начали выпускать из СИЗО еще утром 13 августа. Тогда, в частности, на свободу вышли более 200 человек.

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Коротко о том, что происходит в Беларуси

После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.

Белорусы не соглашаются с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.

Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.

Известно о по меньшей мере двух погибших и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.

Протесты в Беларуси уже продолжаются 5 день. Наиболее горячими они были в первую ночь после выборов – на 10 августа. После этого белорусы объявили общенациональную забастовку, которая даже дошла до крупнейших заводов страны – МАЗ и БелАЗ.

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