Верховный суд Беларуси опубликовал список задержанных во время протестов 9 – 10 августа. Все они получили от 4 до 25 суток ареста. Речь идет о более 500 людях.

Имена арестованных во время протестов

Перечень лиц, на которых 11 августа наложили административное взыскание в виде административного ареста, появился на сайте Верховного суда Беларуси. Это первые данные властей Беларуси относительно арестованных с начала протестов.

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В нем находятся лишь те, кто получил так называемые "сутки". Кое-кто получил по 25 суток. Чаще всего встречается срок в 15 суток. Наименьший срок – 4 суток ареста.

Самым молодым среди задержанных является парень, которому исполнилось 18 лет два месяца назад. В списке также есть несколько его сверстников.

Отметим, что 4 задержанных украинцев в этом списке нет.

В Верховном суде подчеркнули, что они опубликовали этот перечень арестованных "в связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска".

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Протесты в Беларуси: коротко о главном

Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

Белорусы с этим не соглашаются. Они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.

Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.

Во время мирных акций протеста, происходящих по всем городам Беларуси, силовики жестоко избивают и задерживают людей. В то же время в столкновениях с ними используют свето-шумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.

Сейчас в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщают об одной жертве. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, по меньшей мере, – 4.

Подробнее о ходе событий в Беларуси можете ознакомиться по этой ссылке.