Верховний суд Білорусі опублікував список затриманих під час протестів 9 – 10 серпня. Усі вони отримали від 4 до 25 діб арешту. Мовиться про понад 500 осіб.

Імена заарештованих під час протестів

Перелік осіб, на яких 11 серпня наклалили адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, з’явився на сайті Верховного суду Білорусі. Це перші дані влади Білорусі щодо арештованих від початку протестів.

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В ньому перебувають лише ті, хто отримав так звані "доби". Дехто отримав по 25 діб. Найчастіше зустрічається термін в 15 діб. Найменший термін – 4 доби арешту.

Наймолодшим серед затриманих є хлопець, з яким виповнилося 18 років два місяці тому. У списку також є кілька його одноліток.

Зауважимо, що 4 затриманих українців у цьому списку немає.

У Верховному суді підкреслили, що вони опублікували цей перелік заарештованих "у зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська".

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Протести у Білорусі: коротко про головне

Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На них перемогу здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим не погоджуються. Вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифікованими. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.

Відтак, вже кілька днів поспіль білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.

Під час мирних акцій протесту, що відбуваються по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко б’ють та затримують людей. Водночас у сутичках з ними використовують світло-шумові гранати, кийки, стріляють гумовими, а подекуди й бойовими патронами.

Наразі у лікарнях перебувають сотні потерпілих, офіційна влада повідомляє про одну жертву. Втім, ЗМІ припускають, що жертв може бути більше, щонайменше, – 4.

Детальніше про перебіг подій у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.