У білоруському Бресті під час протестів затримали українця. Наразі він перебуває у СІЗО. Українські консули вже незабаром зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів.

До консульства України в Бресті звернулись родичі українця, заявивши, що він 11 серпня не повернувся додому з роботи, повідомляє у телеграмі пресслужба МЗС України.

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Згодом стало відомо, що в цей день його затримали під час протестів. Українські дипломати вже незабаром зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів.

Вони також продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання двох українських волонтерів Костянтина Рєуцького та Євгенія Васильєва.

Що відомо про затриманих українських волонтерів

Учасників благодійної організації "Восток SOS" Рєуцького та Васильєва затримали у Мінську 12 серпня.

Проти них відкрили справи за статтею "масові заворушення".

Ймовірно, волонтери перебувають в одному із СІЗО Мінська. Однак жодного зв'язку із ними досі немає.

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