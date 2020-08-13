Затриманих 12 серпня українських волонтерів у Білорусі зараз розшукують. Їх місце перебування наразі невідоме. Також через складну ситуацію в Білорусі МЗС України закликає наших громадян не їхати туди до стабілізації ситуації.

Затриманих 12 серпня у Білорусі українців Костянтина Равуцького, Євгена Васильєва та Оксану Альошину досі шукають. Поки невідомо, де вони, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передає 24 канал.

Важливо: Затримання українців у Білорусі: у правозахисниці, де зупинилися волонтери, обшук

Білоруські правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового проживання волонтерів і вилучили ноутбук та паспорти.

МЗС вже направило Білорусі дві ноти з запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані в період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини та місця утримання українців. За словами Кулеби, консул об'їжджає всі точки, де можуть бути затримані, для того, щоб встановити хоч якісь дані про місце перебування наших громадян. Білоруська влада ніякої інформації про затриманих не надає.

Міністр наголосив, що шукати українців у Мінську особливо важко, тому що за кілька днів у Білорусі затримали понад 6 тисяч людей і всі СІЗО переповнені. Українська сторона вимагає, аби у Білорусі повідомили причини затримання українських громадян та де вони перебувають. Також міністр закликав негайно звільнити українців та повернути їх в Україну.

Окрім того, Дмитро Кулеба закликав українців не їхати у Білорусь через складну ситуацію та протести.

Сьогодні МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації в цій країні і подальших оголошень. Я закликаю наших співвітчизників прислухатися до рекомендацій Міністерства закордонних справ – це дасть змогу їм уникнути, м'яко кажучи, дуже складних ситуацій, в які вони можуть потрапити,

– сказав міністр.

Що відомо про затриманих українських волонтерів