Затримання українців у Білорусі: у правозахисниці, де зупинилися волонтери, обшук
У Мінську обшукали помешкання правозахисниці Тетяни Ревяко. Саме в неї зупинялися затримані українські волонтери та правозахисники Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв.
У правозахисниці Тетяни Ревяко ввечері 12 серпня слідчий комітет Мінська провів обшук, повідомила у фейсбуці член правління благодійної організації "Восток SOS" Олександра Дворецька.
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Саме у неї зупинялися затримані українські волонтери Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв.
Обшук тривав пів години і був пов'язаний з українцями. У результаті силовики вилучили комп'ютер Рєуцького, комп'ютер Тетяни і паспорт Васильєва.
Дворецька також нагадала, що волонтерів затримали в Мінську, поблизу Площі Перемоги. До того Рєуцький знімав на телефон затримання перехожого хлопця в тому ж місці. Волонтерка припускає, що це могло стати приводом для затримання.
Місцеперебування українців наразі невідоме.
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Затримання українських волонтерів у Мінську: що відомо
- Білоруські силовики 12 серпня жорстко затримали в Мінську волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
- Проти них відкрили справу за статтею про "масові заворушення". Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців.