У Мінську обшукали помешкання правозахисниці Тетяни Ревяко. Саме в неї зупинялися затримані українські волонтери та правозахисники Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв.

У правозахисниці Тетяни Ревяко ввечері 12 серпня слідчий комітет Мінська провів обшук, повідомила у фейсбуці член правління благодійної організації "Восток SOS" Олександра Дворецька.

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Саме у неї зупинялися затримані українські волонтери Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв.

Обшук тривав пів години і був пов'язаний з українцями. У результаті силовики вилучили комп'ютер Рєуцького, комп'ютер Тетяни і паспорт Васильєва.

Дворецька також нагадала, що волонтерів затримали в Мінську, поблизу Площі Перемоги. До того Рєуцький знімав на телефон затримання перехожого хлопця в тому ж місці. Волонтерка припускає, що це могло стати приводом для затримання.

Місцеперебування українців наразі невідоме.

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