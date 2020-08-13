В Минске обыскали квартиру правозащитницы Татьяны Ревяко. Именно у нее останавливались задержанные украинские волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

У правозащитницы Татьяны Ревяко вечером 12 августа следственный комитет Минска провел обыск, сообщила в фейсбуке член правления благотворительной организации "Восток SOS" Александра Дворецкая.

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Именно у нее останавливались задержанные украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.

Обыск продолжался полчаса и был связан с украинцами. В результате силовики изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева.

Дворецкая также напомнила, что волонтеров задержали в Минске, возле Площади Победы. До этого Реуцкий снимал на телефон задержание прохожего парня в том же месте. Волонтер предполагает, что это могло стать поводом для задержания.

Местонахождение украинцев пока неизвестно.

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