Задержание украинцев в Беларуси: в правозащитницы, где остановились волонтеры, обыск
В Минске обыскали квартиру правозащитницы Татьяны Ревяко. Именно у нее останавливались задержанные украинские волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев.
У правозащитницы Татьяны Ревяко вечером 12 августа следственный комитет Минска провел обыск, сообщила в фейсбуке член правления благотворительной организации "Восток SOS" Александра Дворецкая.
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Именно у нее останавливались задержанные украинские волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев.
Обыск продолжался полчаса и был связан с украинцами. В результате силовики изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева.
Дворецкая также напомнила, что волонтеров задержали в Минске, возле Площади Победы. До этого Реуцкий снимал на телефон задержание прохожего парня в том же месте. Волонтер предполагает, что это могло стать поводом для задержания.
Местонахождение украинцев пока неизвестно.
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Задержание украинских волонтеров в Минске: что известно
- Белорусские силовики 12 августа жестко задержали в Минске волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
- Против них открыли дело по статье о "массовых беспорядках". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев.