Задержанных 12 августа в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева сейчас разыскивают. Их место пребывания пока неизвестно. МИД Украины призвал граждан не ехать в Беларусь до стабилизации ситуации.

Задержанных 12 августа в Беларуси украинцев Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксану Алешину до сих пор ищут. Пока неизвестно, где они, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает 24 канал.

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Белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта.

МИД направил Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию обо всех гражданах Украины, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах и местах содержания украинцев. По словам Кулебы, консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того, чтобы установить хоть какие-то данные о местопребывании наших граждан. Белорусские власти никакой информации о задержанных не предоставляют.

Министр подчеркнул, что искать украинцев в Минске особенно трудно, потому что за несколько дней в Беларуси задержали более 6 тысяч человек и все СИЗО переполнены. Украинская сторона требует, чтобы в Беларуси сообщили причины задержания украинских граждан и где они находятся. Также министр призвал немедленно освободить украинцев и вернуть их в Украину.

Кроме того, Дмитрий Кулеба призвал украинцев не ехать в Беларусь из-за сложной ситуации и протестов.

Сегодня МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и дальнейших объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушаться к рекомендациям Министерства иностранных дел – это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть,

– сказал министр.

Что известно о задержанных украинских волонтерах