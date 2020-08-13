В белорусском Бресте во время протестов задержали украинца. Сейчас он находится в СИЗО. Украинские консулы уже вскоре встретятся с руководством местных правоохранительных органов.

В консульство Украины в Бресте обратились родственники украинца, заявив, что он 11 августа не вернулся домой с работы, сообщает в телеграме пресс-служба МИД Украины.

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Впоследствии стало известно, что в этот день его задержали во время протестов. Украинские дипломаты уже вскоре встретятся с руководством местных правоохранительных органов.

Они также продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших.

Напомним, ранее стало известно о задержании двух украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Что известно о задержанных украинских волонтерах

Участников благотворительной организации "Восток SOS" Реуцкого и Васильева задержали в Минске 12 августа.

Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки".

Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.

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