В Беларуси задержали еще одного украинца: что известно
В белорусском Бресте во время протестов задержали украинца. Сейчас он находится в СИЗО. Украинские консулы уже вскоре встретятся с руководством местных правоохранительных органов.
В консульство Украины в Бресте обратились родственники украинца, заявив, что он 11 августа не вернулся домой с работы, сообщает в телеграме пресс-служба МИД Украины.
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Впоследствии стало известно, что в этот день его задержали во время протестов. Украинские дипломаты уже вскоре встретятся с руководством местных правоохранительных органов.
Они также продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших.
Напомним, ранее стало известно о задержании двух украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Что известно о задержанных украинских волонтерах
- Участников благотворительной организации "Восток SOS" Реуцкого и Васильева задержали в Минске 12 августа.
- Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки".
- Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.
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