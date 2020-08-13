Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримання, що прокотилися територією країни під час протестів 9 – 13 серпня. Також він заявив, що відпустили вже понад тисячу затриманих.

Звернення Лукашенка народу Білорусі

Щоправда, президент Білорусі виступав не сам, а від його імені до жителів країни звернулася голова Ради Республіки Національних зборів країни та довірена особа президента Наталія Качанова. Про це повідомляє видання "Наша Нiва".

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За словами Качанової, Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися останніми днями.

Зараз триває інтенсивна робота в цьому напрямку. Вже на вечір сьогоднішнього дня, 13 серпня, відпущено понад тисячу осіб під зобов'язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передали під розписки батькам,

– зазначила довірена особа президента Білорусі.

Чиновниця наголосила, що Білорусі (як жителям, так і владі) не потрібна бійка, не потрібна війна.

"Мінськ завжди був тихим і спокійним. Давайте припинимо самознищення", – закликала Качанова.

Зауважимо, що затриманих білорусів почали випускати з СІЗО ще вранці 13 серпня. Тоді, зокрема, на свободу вийшли понад 200 осіб.

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Коротко про те, що відбувається в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.

Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.