"Лукашенко почув": до народу Білорусі звернулася голова Ради Республіки
Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримання, що прокотилися територією країни під час протестів 9 – 13 серпня. Також він заявив, що відпустили вже понад тисячу затриманих.
Звернення Лукашенка народу Білорусі
Щоправда, президент Білорусі виступав не сам, а від його імені до жителів країни звернулася голова Ради Республіки Національних зборів країни та довірена особа президента Наталія Качанова. Про це повідомляє видання "Наша Нiва".
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За словами Качанової, Лукашенко почув думку трудових колективів і доручив розібратися з усіма фактами затримань, які відбулися останніми днями.
Зараз триває інтенсивна робота в цьому напрямку. Вже на вечір сьогоднішнього дня, 13 серпня, відпущено понад тисячу осіб під зобов'язання неучасті в несанкціонованих заходах, а неповнолітні передали під розписки батькам,
– зазначила довірена особа президента Білорусі.
Чиновниця наголосила, що Білорусі (як жителям, так і владі) не потрібна бійка, не потрібна війна.
"Мінськ завжди був тихим і спокійним. Давайте припинимо самознищення", – закликала Качанова.
Зауважимо, що затриманих білорусів почали випускати з СІЗО ще вранці 13 серпня. Тоді, зокрема, на свободу вийшли понад 200 осіб.
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Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше двох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.
- Протести у Білорусі вже тривають 5 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.