У Білорусі 13 серпня не вщухають протести, які розпочалися після президентських виборів 9 серпня. Вже п'ятий день сотні людей у різних містах висловлюють свою незгоду й вимагають проведення чесних виборів.

Основне про те, як проходить п'ятий день масових протестів у Білорусі, зібрав 24 канал.

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Що відбувається у Білорусі сьогодні

У Мінську, на Пушкінській, що стала основною локацією протесту другого дня, надвечір зібралася вже тисяча людей. Люди прийшли віддати шану на місце загиблого мітингаря, який за версією влади нібито сам себе підірвав з необережності.

Додамо: люди приходять на місце щодня і покладають квіти. Однак вже мінімум двічі самовільний меморіал руйнували ОМОНівці.

Автомобілісти, як і раніше, блокують рух у центрі Мінська. А на 19 годину активісти оголошують загальнонаціональне блокування доріг.

У багатьох містах продовжилася акція, започаткована вчора: люди стають одним ланцюгом, тримаючи у руках плакати чи квіти, прапори і біло-червоні стрічки. До акції долучають і страйкарі-робітники державних підприємств.

В цей день у Білорусі масово зібралися на страйк медики: групи мітингувальників у білих халатах виступали проти свавілля влади у Бресті, Гомелі, Бобруйську і столиці, звісно.

У Мінську, наприклад, вийшли проти свавілля силовиків медики 1 клінічної міської лікарні. Підтримати їх прийшов і посол Франції. Мітингували і бригади швидкої, які, до слова, першими бачать "приборкання бунту" силовиками.

Медики страйкують у Мінську / Фото "Belsat"

У центрі Мінська для протестувальники ресторани виставляють безкоштовну воду у символічних білих стаканах – кольорі мирного протесту.

(Новина буде постійно доповнюватися й оновлюватися)

Як пройшов минулий день протестів у Білорусі – дивіться відео

Протести в Білорусі: коротко