Протести в Білорусі 13 серпня: що там відбувається зараз – фото й відео
У Білорусі 13 серпня не вщухають протести, які розпочалися після президентських виборів 9 серпня. Вже п'ятий день сотні людей у різних містах висловлюють свою незгоду й вимагають проведення чесних виборів.
Основне про те, як проходить п'ятий день масових протестів у Білорусі, зібрав 24 канал.
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Що відбувається у Білорусі сьогодні
У Мінську, на Пушкінській, що стала основною локацією протесту другого дня, надвечір зібралася вже тисяча людей. Люди прийшли віддати шану на місце загиблого мітингаря, який за версією влади нібито сам себе підірвав з необережності.
Додамо: люди приходять на місце щодня і покладають квіти. Однак вже мінімум двічі самовільний меморіал руйнували ОМОНівці.
Автомобілісти, як і раніше, блокують рух у центрі Мінська. А на 19 годину активісти оголошують загальнонаціональне блокування доріг.
У багатьох містах продовжилася акція, започаткована вчора: люди стають одним ланцюгом, тримаючи у руках плакати чи квіти, прапори і біло-червоні стрічки. До акції долучають і страйкарі-робітники державних підприємств.
В цей день у Білорусі масово зібралися на страйк медики: групи мітингувальників у білих халатах виступали проти свавілля влади у Бресті, Гомелі, Бобруйську і столиці, звісно.
У Мінську, наприклад, вийшли проти свавілля силовиків медики 1 клінічної міської лікарні. Підтримати їх прийшов і посол Франції. Мітингували і бригади швидкої, які, до слова, першими бачать "приборкання бунту" силовиками.
Медики страйкують у Мінську / Фото "Belsat"
У центрі Мінська для протестувальники ресторани виставляють безкоштовну воду у символічних білих стаканах – кольорі мирного протесту.
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Як пройшов минулий день протестів у Білорусі – дивіться відео
Протести в Білорусі: коротко
- У перший день, одразу після закриття виборчих дільниць, люди почали збиратися в центрах великих міст на демонстрації. Їм на противагу вийшли силовики. Тоді й почалися перші сутички, були перші затримання, а перші бійці ОМОНу й міліції переходили на бік протестувальників.
- Вже другого дня організовані акції протесту почалися близько 19 години. Люди знову вийшли на вулиці, щоб сказати своє "Ні!" тим "результатам виборів, які їм показала влада. Цього дня МВС Білорусі офіційно підтвердила першу жертву – протестувальник буцімто підірвав себе.
- На третій день протестів учасники мітингу оголосили "всенародний страйк". Люди відмовлялися виходити на роботу до оголошення чесних перевиборів президента. Одна з вимог – вибори без Лукашенка.
- У четвертий день у Мінську затримали українських правозахисників Костянтини Рєуцького і Євгена Васильєва. Вони знімали затримання чоловіка, який просто переходив дорогу. Того ж дня стало відомо про загибель у Гомелі 25-річного чоловіка після того, як його затримав ОМОН.