Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что в результате избиения среди протестующих может быть значительно больше жертв, чем заявляют местные власти. Все потому, что место пребывания многих задержанных неизвестно.

Мы возмущены насилием милиции против мирных демонстрантов и журналистов, заявили эксперты ООН.

Важно Власти пошли на диалог: МВД Беларуси обещает до 6 утра отпустить всех задержанных

Похоже, силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими и не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний. Власть заинтересована только в быстром разгоне протестов и аресте как можно большего количества демонстрантов,

– заявили в Организации.

Там отмечают, что в Беларуси уже задержали более 6 тысяч 700 протестующих, несмотря на то, что их акции в основном были вполне мирного характера.

"Мы обеспокоены, что реакция силовиков была очень жесткой с частым применением чрезмерной силы. Около 300 человек были ранены, 2 – погибли", – говорится в обращении ООН.

В то же время там отмечают, что число жертв может быть значительно выше, поскольку местонахождение десятков задержанных до сих пор остается неизвестным.

Ни в коем случае нельзя подвергать любого насилию или уголовному задержанию за мирное участие в акции протеста,

– резюмировали в ООН.

Эксперты ООН резко раскритиковал Беларусь за насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также крупномасштабные задержания после неоднозначных президентских выборов и призвали оказать давление на Беларусь, чтоб прекратить нападения на своих собственных граждан pic.twitter.com/5nRknzH3iL - ООН (@UnitedNationsRU) August 13, 2020

Протесты в Беларуси: коротко