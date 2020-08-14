ООН считает, что в Беларуси есть больше жертв, чем об этом говорят
Эксперты Организации Объединенных Наций считают, что в результате избиения среди протестующих может быть значительно больше жертв, чем заявляют местные власти. Все потому, что место пребывания многих задержанных неизвестно.
Мы возмущены насилием милиции против мирных демонстрантов и журналистов, заявили эксперты ООН.
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Похоже, силы безопасности не стремятся к диалогу с протестующими и не позволяют им реализовать свое право на свободу мирных собраний. Власть заинтересована только в быстром разгоне протестов и аресте как можно большего количества демонстрантов,
– заявили в Организации.
Там отмечают, что в Беларуси уже задержали более 6 тысяч 700 протестующих, несмотря на то, что их акции в основном были вполне мирного характера.
"Мы обеспокоены, что реакция силовиков была очень жесткой с частым применением чрезмерной силы. Около 300 человек были ранены, 2 – погибли", – говорится в обращении ООН.
В то же время там отмечают, что число жертв может быть значительно выше, поскольку местонахождение десятков задержанных до сих пор остается неизвестным.
Ни в коем случае нельзя подвергать любого насилию или уголовному задержанию за мирное участие в акции протеста,
– резюмировали в ООН.
Протесты в Беларуси: коротко
- В первый день, сразу после закрытия избирательных участков, люди начали собираться в центрах крупных городов на демонстрации. Им в противовес вышли силовики. Тогда и начались первые схватки, были первые задержания, а первые бойцы ОМОНа и милиции переходили на сторону протестующих.
- Уже на второй день организованные акции протеста начались около 19 часов. Люди снова вышли на улицы, чтобы сказать свое "Нет!" тем "результатам выборов", которые им показала власть. В этот день МВД Беларуси официально подтвердила первую жертву – протестант якобы взорвал сам себя.
- На третий день протестов митингующие объявили "всенародную забастовку". Люди отказывались выходить на работу до объявления честных перевыборов президента. Одно из требований – выборы без Лукашенко.
- В четвертый день в Минске задержали украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Они снимали задержания мужчины, который просто переходил дорогу. В тот же день стало известно о гибели в Гомеле 25-летнего мужчины после того, как его задержал ОМОН.
- В пятый день к протестам присоединились работники крупнейших в стране заводов – "МАЗ" и "БелАЗ". Это был первый день, когда против протестующих широко не применялись силу. Уже ночью власти пообещали, что освободят всех задержанных.