Чинний президент Білорусь Олександр Лукашенко фактично може і надалі залишатися в політиці, навіть якщо у Білорусі відбудуться перевибори.

Лукашенко – "президент, що йде"

Таку заяву зробив незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало в ефірі "Ехо Москви". Його слова навів у телеграмі головний редактор радіостанції Олексій Венедіктов.

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Так, за словами Цепкала, якщо Лукашенко погоджується провести нові вибори, то він зможе ще пів року залишатися "президентом, що йде".

Крім того, опісля чинний президент зможе брати участь у нових виборах.

Я готую матеріали до Міжнародного суду в Гаазі. Але буде це в тому разі, якщо ситуація прийме довготривале рішення. Тобто якщо Лукашенко буде ще протягом місяця або до зими триматися при владі, тоді заочний суд. Тобто, якщо він виїде за кордон, зрозуміло, що його заарештують арештований,

– додав Цепкало.

Політик підкреслив, що саме Лукашенко віддав наказ про жорстоке поводження з учасниками післявиборчих протестів. Тому сьогодні жоден білорус не може нормально сприймати ту модель поведінки, яку він нав'язує суспільству.

Зауважимо! Опозиція вимагає провести перевибори президента Білорусі. За їхніми словами, попередні були сфальшованими, а явка завищеною. Тому обраними президентом є головна опонентка чинного очільника держави Світлана Тихановська. Крім того, гасло "Іди" ("Уходи" російською) стало чи не основним під час протестів.

Опозиція готує для Лукашенка сюрприз

Більше того, за словами політика, опозиція збирається висунути Лукашенку ультиматум, і його оголосять невдовзі.

"Зараз ми поки чекаємо на масові акції протесту. Ми бачимо, що вони наростають – це вже не зупинити. Процес йде по всій країні. Лукашенко є в очах всіх білорусів нелегітимним президентом. Я не уявляю, як після всього він буде виходити на телебачення, їздити на підприємства та проводити нараду в будівельній галузі". – підсумував Цепкало.

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Що відбувається в Білорусі: головне

Головний день голосування на президентських виборах в Білорусі – 9 серпня. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.

Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень , дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська , ексдепутат Анна Канопацька , співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко . Останній йшов на 6 термін.

, дружина затриманого блогера та активіста , ексдепутат , співголова об'єднання "Говори правду" і чинний президент . Останній йшов на 6 термін. До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Серед відомих прізвищ – власне Валерій Цепкало , колишній соратник Лукашенка та банкір Віктор Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловік Тихановської – Сергій.

, колишній соратник Лукашенка та банкір (його заарештували за кілька днів до голосування) та Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів , що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН. А вже після оголошення перших результатів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступнну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Щоправда, у перший день і наступнну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши Акції протесту тривають досі – ще упровдож наступних двох днів силовики застосовували силу. А потім неочікувано припинили такі дії. Наразі ж у Білорусі проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.

Відомо про щонайменше 4 загиблих (лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

(лише один офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє. Тим часом, Євросоюз не прийняв офіційні результати голосування за президента Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.