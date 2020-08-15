Олександр Лукашенко офіційно заявляє, що не має намірів залишати Білорусь. Однак ЗМІ пишуть про можливість його втечі з країни у випадку відсторонення від влади.

Білорусь охопили масові протести, проте наразі Олександр Лукашенко не планує залишати країну, пише Bloomberg.

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Однак це офіційна позиція. Неофіційна: з джерел, близьких до Лукашенка, відомо про вивчення його командою можливості втечі в Росію у випадку його відсторонення від влади.

За інформацією від джерел у Москві, деякі чиновники у Кремлі побоюються, що Лукашенко не втримається в кріслі президента. Однак вони вважають жорстоке придушення опозиції контрпродуктивним. Водночас не заперечують, що саме така політика допоможе білоруському президенту залишитися при владі принаймні на якийсь час.

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