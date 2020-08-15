У разі відсторонення від влади: у Лукашенка розглядають можливість його втечі у РФ
Олександр Лукашенко офіційно заявляє, що не має намірів залишати Білорусь. Однак ЗМІ пишуть про можливість його втечі з країни у випадку відсторонення від влади.
Білорусь охопили масові протести, проте наразі Олександр Лукашенко не планує залишати країну, пише Bloomberg.
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Однак це офіційна позиція. Неофіційна: з джерел, близьких до Лукашенка, відомо про вивчення його командою можливості втечі в Росію у випадку його відсторонення від влади.
За інформацією від джерел у Москві, деякі чиновники у Кремлі побоюються, що Лукашенко не втримається в кріслі президента. Однак вони вважають жорстоке придушення опозиції контрпродуктивним. Водночас не заперечують, що саме така політика допоможе білоруському президенту залишитися при владі принаймні на якийсь час.
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Що відбувається у Білорусі: основне
- 9 серпня у країні пройшли президентські вибори. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Зокрема, Валерія Цепкала, колишнього соратника Лукашенка банкіра Віктора Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловіка Тихановської – Сергія.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі вже сьомий день. Крім того, проходять загальнонаціональні страйки.<