Лукашенко провів розмову з Путіним: говорили про ситуацію у Білорусі
Олександр Лукашенко поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію з протестами, яку лідер Білорусі вважає спільною загрозою.
Президенти Білорусі та Росії провели телефонну розмову, повідомили у телеграмі "БелсАТ".
Раніше Треба зв'язатися з Путіним, – Лукашенко про протести у Білорусі
Говорили про ситуацію у Білорусі та навколо неї. Деталі розмови наразі не повідомляють.
Однак раніше Олександр Лукашенко заявляв, що йому обов'язково потрібно зв'язатися з Володимиром Путіним. Білоруський президент хотів обговорити масові протести, які він вважає спільною для обох країн загрозою.
Що відбувається у Білорусі: основне
- 9 серпня у країні пройшли президентські вибори. До цього упродовж 5 днів білоруси могли проголосувати за свого кандидата у президенти на попередніх виборах.
- Участь у перегонах брали 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тихановська, ексдепутат Анна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко.
- До участі у виборах не допустили багатьох кандидатів. Зокрема, Валерія Цепкала, колишнього соратника Лукашенка банкіра Віктора Бабарико (його заарештували за кілька днів до голосування) та чоловіка Тихановської – Сергія.
- Крім того, напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- А вже після оголошення перших результатів кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту. Щоправда, у перший день і наступну ніч їх жорстоко розігнали силовики, застосувавши світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Акції протесту тривають досі вже сьомий день. Крім того, проходять загальнонаціональні страйки та акції солідарності.