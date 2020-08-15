Олександр Лукашенко поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним. Говорили про ситуацію з протестами, яку лідер Білорусі вважає спільною загрозою.

Президенти Білорусі та Росії провели телефонну розмову, повідомили у телеграмі "БелсАТ".

Раніше Треба зв'язатися з Путіним, – Лукашенко про протести у Білорусі

Говорили про ситуацію у Білорусі та навколо неї. Деталі розмови наразі не повідомляють.

Однак раніше Олександр Лукашенко заявляв, що йому обов'язково потрібно зв'язатися з Володимиром Путіним. Білоруський президент хотів обговорити масові протести, які він вважає спільною для обох країн загрозою.