Президент Білорусі Олександр Лукашенко, що підрозділи білоруської армії привели у повну бойову готовність. Щоправда, це передусім стосується тих військ, які розмістилися на західних кордонах Білорусі.

Армія Білорусі – у повній бойовій готовності на заході

Таку заяву так званий президент зробив на засіданні Радбезу Білорусі. За словами Лукашенка, зраз існує загроза з боку західних країн. Як аргумент він заяви про заяви з боку заходу щодо виборів. Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

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Ми відреагували на це та розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних кордонах нашого кордону, привели їх в повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні є готовими до виконання своїх зобов'язань,

– наголосив Лукашенко.

Також він передав слова військових, що начебто зовнішня компонента змушує враховувати обстановку та діяти відповідним чином.

Водночас Лукашенко висловив жаль, що окремі підрозділи, особливо сили спеціальних операцій, білоруській владі довелося задіяти для "наведення ладу" всередині країни. На його переконання, певна частина населення в Білорусі спеціально створює хаос.

"Тобто, сьогодні не тільки всередині, а й зовні у нас з'являються проблеми. І те, що це абсолютно скоординовані дії, ми вже бачимо відкрито. Але це ще навіть не пік. Події будуть розвиватися відповідним чином, але ми розуміємо, в якому напрямку", – констатував політик.

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