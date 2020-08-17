Європейський Союз та Велика Британія не визнали результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня. Натомість європейські країни обговорюють введення санкцій проти Лукашенка та його найближчого оточення.

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб закликав терміново провести незалежне розслідування за участю ОБСЄ щодо порушень на виборах.

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Британський уряд також вимагає розслідувати репресії, які режим Лукашенка застосував до протестувальників у Білорусі.

Світ спостерігав із жахом за насильством, яке влада Білорусі застосовувала для придушення мирних протестів. Велика Британія не визнає їхні результати,

– заявив він.

Євросоюз не визнав результатів виборів і готує санкції

Раніше Євросоюз оголосив, що не визнає результати виборів в Білорусі , вважає їх сфальсифікованими й готує санкції проти низки білоруських чиновників. Мовиться не про економічні санкції, які вразили б насамперед населення, а конкретні обмеження проти посадовців, причетних до переслідування протестувальників.

, вважає їх сфальсифікованими й готує санкції проти низки білоруських чиновників. Мовиться не про економічні санкції, які вразили б насамперед населення, а конкретні обмеження проти посадовців, причетних до переслідування протестувальників. Депутати Європарламенту не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі. Відтак, лідери провідних партій Європейського парламенту закликали до нових виборів у країні.

Реакція США

Відзначимо, що державний секретар США Майк Помпео не виключає, що через побиття протестувальників проти влади Білорусі можуть застосувати санкції.

Водночас, наголосив він, якою саме буде реакція Сполучених Штатів, ще поки остаточно не вирішили.

Зверніть увагу! До цього стало відомо, що лідери ЄС збираються провести екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі 19 серпня.

Як на протести в Білорусі відреагувала Україна

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Україна у ПАРЄ ініціювала "Білоруську декларацію", що не визнає вибори, засуджує насилля та застерігає Росію від втручання. У декларації мовиться, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня "не відповідають міжнародним виборчим стандартам і не відображають вільного волевиявлення білоруського народу".

Водночас група нардепів зі "Слуги народу" вимагають призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з владою Білорусі. Також вони закликають заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів білоруського уряду (за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини.

У заяві також пропонується погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави.

Депутати вимагають від Кабінету Міністрів не допустити експорт до Білорусі спецзасобів, які можна використовувати для придушення протестів.

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