Путін телефоном переповів Лукашенку, що про нього кажуть у Берліні та Парижі
Поки ще білоруський президент Олександр Лукашенко та його російський колега Володимир Путін мали чергову телефонну розмову. Зауважимо, що переговори між ними стали помітно частішими: востаннє вони розмовляли 16 серпня, а до цього – 15.
Про розмову білоруського та російського президентів пише БЕЛТА. Там додають: під час бесіди очільник Кремля розповів про власні перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. З ними Путін говорив про напружену ситуацію в Білорусі.
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Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макрона в частині, що стосується ситуації в Білорусі,
– інформує білоруський державний мовник.
Зауважимо, що водночас на сайті Кремля повідомлень про таку бесіду немає.
Що Путін сказав Меркель і Макрону про Білорусь:
- Під час обговорення ситуації в Білорусі з Макроном Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки та вчинення тиску на білоруське керівництво.
- Те ж саме він повідав і Ангелі Меркель: "Російська сторона акцентувала на неприпустимості будь-яких спроб втручання зовні у внутрішні справи Білорусі. Вони спричинять лише ескалацію кризи".
Що відомо про ситуацію в Білорусі:
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На виборах перемогу начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- Відтак, вже понад тиждень білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- У перші дні мирних акцій протесту, що відбувалися по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко били та затримують людей. При цьому у сутичках з ними використовували світло-шумові гранати, кийки, стріляли гумовими, а подекуди й бойовими патронами.
- Відтак, за кілька днів протестів кількість затриманих зросла до кількох тисяч, а в результаті насильства з боку силовиків загинули щонайменше 2 протестувальників.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Приміром, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата та повідомили, що не визнають виборів в Білорусі.