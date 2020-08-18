Поки ще білоруський президент Олександр Лукашенко та його російський колега Володимир Путін мали чергову телефонну розмову. Зауважимо, що переговори між ними стали помітно частішими: востаннє вони розмовляли 16 серпня, а до цього – 15.

Про розмову білоруського та російського президентів пише БЕЛТА. Там додають: під час бесіди очільник Кремля розповів про власні перемовини з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. З ними Путін говорив про напружену ситуацію в Білорусі.

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Володимир Путін проінформував білоруського колегу про його переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Президентом Франції Еммануелем Макрона в частині, що стосується ситуації в Білорусі,

– інформує білоруський державний мовник.

Зауважимо, що водночас на сайті Кремля повідомлень про таку бесіду немає.

Що Путін сказав Меркель і Макрону про Білорусь:

Під час обговорення ситуації в Білорусі з Макроном Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки та вчинення тиску на білоруське керівництво.

Те ж саме він повідав і Ангелі Меркель: "Російська сторона акцентувала на неприпустимості будь-яких спроб втручання зовні у внутрішні справи Білорусі. Вони спричинять лише ескалацію кризи".

Що відомо про ситуацію в Білорусі: