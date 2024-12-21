Їх можна навіть класифікувати категоріями – "який і куди годиться". Про це 24 Каналу розповів кандидат психологічних наук Дмитро Попов, зауваживши, що сам Путін є жорстоким психопатом, який думає лише про велич.

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Скільки двійників може бути у Путіна

За словами кандидата психологічних наук, російський диктатор може мати 2 двійників різних типів – "говорун" та "інавгураційний". Останній вміє гарно поводитись на публіці та читати з листка.

Сам ж "оригінал" диктатора себе береже, залучений лише у важливих подіях та переговорах.

Путін ("справжній" – 24 Канал) може ще багато чого. От, для прикладу, остання його поява у Північній Кореї чи на зустрічі з Сі Цзіньпіном,

– зауважив Попов.

Кандидат психологічних наук наголосив, що Путін є психопатом, але, на жаль, в такому випадку людину можна лікувати лише медикаментозно. Стан здоров'я російського диктатора не є в найгіршому стані.

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Водночас Путін запропонував провести експеримент з ударом ракети "Орешник" по Києву, щоб перевірити, як її можливо збити. Це свідчить про те, що він не піддається ніяким людським обговоренням, адже в таких словах відсутня будь-яка людяність. Путіна цікавить тільки його влада та "велич" Росії, які будуть при цьому втрати – йому не цікаво.

Коли він затнувся, коли відповідав на питання про податки – він просто хвилювався. Навіть цей клон знає, яка зараз економічна ситуація в Росії,

– зазначив Попов.