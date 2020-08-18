Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорили події в Білорусі.

Меркель наголосила, що білоруська влада має утриматися від насильства до мирних протестувальників. Про це пише пресслужба канцлерки Німеччини.

До слова У Меркель спростували заяву Лукашенка про їхню розмову

Окрім цього, вона вимагає негайно звільнити політичних в'язнів і вступити в загальнонаціональний діалог з опозицією і суспільством для подолання кризи.

Протести в Білорусі: що відомо