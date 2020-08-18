Меркель обговорила з Путіним протести в Білорусі
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони, зокрема, обговорили події в Білорусі.
Меркель наголосила, що білоруська влада має утриматися від насильства до мирних протестувальників. Про це пише пресслужба канцлерки Німеччини.
До слова У Меркель спростували заяву Лукашенка про їхню розмову
Окрім цього, вона вимагає негайно звільнити політичних в'язнів і вступити в загальнонаціональний діалог з опозицією і суспільством для подолання кризи.
Протести в Білорусі: що відомо
- Люди вийшли на масові протести через попередні результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу із величезним відривом здобув Олександр Лукашенко.
- Люди переконані, що вибори були сфальсифіковані. Протести почались в різних білоруських містах, однак, епіцентром став Мінськ.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці розганяли протести, нещадно били людей, а також стріляли по мітингувальниках.
- Окрім того, є жертви від жорстоких дій силовиків. Влада визнає загиблими 2 осіб, правозахисники говорять про щонайменше 5 людей.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон та повідомили, що не визнають виборів в Білорусі.