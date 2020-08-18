Уряд Німеччини спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він нібито спілкувався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що 16 серпня йому намагалась додзвонитись Ангела Меркель. Проте в уряді Німеччини цю заяву спростували, передає Deutsche Welle.

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Там заявили, що "такого дзвінка з дня виборів не було".

Сам же Лукашенко переконував, що Меркель хотіла "поговорити". Однак жодних подробиць так званої розмови він не навів. Про це він заявляв вчора, 17 серпня, коли прилетів на зустріч із працівниками заводу, які мітингували проти режиму Лукашенка і кричали: "Йди геть!".

Нагадаємо. Раніше повідомлялось, що Ангела Меркель 18 серпня збирається поговорити з Путіним по телефону. Найімовірніше, головною темою перемовин стануть події в Білорусі. Також вона розповіла президенту Литви, що лише намагається зв'язатися Лукашенком.

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