У Меркель спростували заяву Лукашенка про їхню розмову
Уряд Німеччини спростував заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він нібито спілкувався з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що 16 серпня йому намагалась додзвонитись Ангела Меркель. Проте в уряді Німеччини цю заяву спростували, передає Deutsche Welle.
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Там заявили, що "такого дзвінка з дня виборів не було".
Сам же Лукашенко переконував, що Меркель хотіла "поговорити". Однак жодних подробиць так званої розмови він не навів. Про це він заявляв вчора, 17 серпня, коли прилетів на зустріч із працівниками заводу, які мітингували проти режиму Лукашенка і кричали: "Йди геть!".
Ситуація в Білорусі: головне
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На виборах перемогу начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані.
- Вже понад тиждень білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- У перші дні мирних акцій протесту силовики жорстоко били та затримують людей. За кілька днів протестів кількість затриманих зросла до кількох тисяч, а в результаті насильства з боку силовиків загинули щонайменше 5 протестувальників.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Наприклад, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата та повідомили, що не визнають виборів в Білорусі.