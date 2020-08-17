Канцлерка Німеччини Ангела Меркель збирається 18 серпня провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Найімовірніше, головною темою перемовин стануть події в Білорусі.

Наразі офіційний Берлін намагається зв’язатися із поки ще президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це Меркель розповіла президенту Литви Гітанасу Науседі під час телефонної розмови, передає його пресслужба.

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Ангела Меркель поінформувала Гітанаса Науседу про те, що у вівторок вранці відбудуться її переговори з Президентом Росії. Нині Берлін по дипломатичних каналах також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації, що склалася,

– мовиться у повідомленні.

Також Меркель обговорила з литовським президентом заплановане на 19 серпня засідання Європейської ради, яке відбудеться в режимі відеоконференції, та можливі санкції проти Білорусі.

Під час бесіди канцлерка висловила подяку Литві за допомогу, надану Світлані Тихановській, і поцікавилася її станом та планами на майбутнє.

Цікаво, що раніше, виступаючи на МЗКТ, Олександр Лукашенко вкотре похвалився підтримкою зі сторони Володимира Путіна і наголосив, що події у Білорусі спровокували неназвані треті сили. Загалом відносини Лукашенка та Путіна помітно потепліли після того, як Мінськ передав Москві 32 вагнерівців. Окрім того, Путін є у списку тих поодиноких лідерів, які вирішили привітати Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Зауважимо, що до цього президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр публічно закликав Лукашенка до діалогу з опозицією. Він також звернувся до силовиків країни із закликом не застосовувати насильство проти учасників акцій протесту.

Що відомо про ситуацію в Білорусі: