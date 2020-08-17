Протести в Білорусі: Меркель намагається зв’язатися з Лукашенком, та поки говоритиме з Путіним
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель збирається 18 серпня провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Найімовірніше, головною темою перемовин стануть події в Білорусі.
Наразі офіційний Берлін намагається зв’язатися із поки ще президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про це Меркель розповіла президенту Литви Гітанасу Науседі під час телефонної розмови, передає його пресслужба.
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Ангела Меркель поінформувала Гітанаса Науседу про те, що у вівторок вранці відбудуться її переговори з Президентом Росії. Нині Берлін по дипломатичних каналах також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації, що склалася,
– мовиться у повідомленні.
Також Меркель обговорила з литовським президентом заплановане на 19 серпня засідання Європейської ради, яке відбудеться в режимі відеоконференції, та можливі санкції проти Білорусі.
Під час бесіди канцлерка висловила подяку Литві за допомогу, надану Світлані Тихановській, і поцікавилася її станом та планами на майбутнє.
Цікаво, що раніше, виступаючи на МЗКТ, Олександр Лукашенко вкотре похвалився підтримкою зі сторони Володимира Путіна і наголосив, що події у Білорусі спровокували неназвані треті сили. Загалом відносини Лукашенка та Путіна помітно потепліли після того, як Мінськ передав Москві 32 вагнерівців. Окрім того, Путін є у списку тих поодиноких лідерів, які вирішили привітати Лукашенка з перемогою на президентських виборах.
Зауважимо, що до цього президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр публічно закликав Лукашенка до діалогу з опозицією. Він також звернувся до силовиків країни із закликом не застосовувати насильство проти учасників акцій протесту.
Що відомо про ситуацію в Білорусі:
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На виборах перемогу начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- Відтак, вже понад тиждень білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- У перші дні мирних акцій протесту, що відбувалися по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко били та затримують людей. При цьому у сутичках з ними використовували світло-шумові гранати, кийки, стріляли гумовими, а подекуди й бойовими патронами.
- Відтак, за кілька днів протестів кількість затриманих зросла до кількох тисяч, а в результаті насильства з боку силовиків загинули щонайменше 2 протестувальників.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- Світ засуджує силові розгони та тортури в Білорусі. Приміром, депутати Європарламенту назвали Лукашенка персоною нон грата та повідомили, що не визнають виборів в Білорусі.