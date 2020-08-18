Макрон зателефонував до Путіна: президенти обговорили ситуацію в Білорусі
Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. У Кремлі переконують, що розмови відбулася з ініціативи французької сторони, а головною її темою була ситуація в Білорусі.
Телефонна розмова Путіна та Макрона: деталі
Про те, що Путін телефоном поговорив із Макроном, повідомила пресслужба Кремля.
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У російського президента переконують, що під час обговорення ситуації, яка загострилася в Білорусі, Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки. Крім того, він закликав не чинити тиск на білоруське керівництво.
У підсумку обидві сторони висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем, що виникли в Білорусі.
Ще однією темою розмови стала ситуація в Лівії. Тут уже тривалий час паралельно існують два органи виконавчої влади, один із яких підтримує Лівійська національна армія.
Також Путін і Макрон домовилися про подальші контакти на різних рівнях.
До речі Меркель обговорила з Путіним протести в Білорусі
Останні події у Білорусі: коротко
- Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (троє офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас опозиція хоче перевиборів.