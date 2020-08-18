Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. У Кремлі переконують, що розмови відбулася з ініціативи французької сторони, а головною її темою була ситуація в Білорусі.

Телефонна розмова Путіна та Макрона: деталі

Про те, що Путін телефоном поговорив із Макроном, повідомила пресслужба Кремля.

Актуально Які країни офіційно не визнали результати виборів у Білорусі

У російського президента переконують, що під час обговорення ситуації, яка загострилася в Білорусі, Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки. Крім того, він закликав не чинити тиск на білоруське керівництво.

У підсумку обидві сторони висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні проблем, що виникли в Білорусі.

Ще однією темою розмови стала ситуація в Лівії. Тут уже тривалий час паралельно існують два органи виконавчої влади, один із яких підтримує Лівійська національна армія.

Також Путін і Макрон домовилися про подальші контакти на різних рівнях.

До речі Меркель обговорила з Путіним протести в Білорусі

Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих (троє офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(троє офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.