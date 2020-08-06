Міністр закордонних справ Туреччини заявляє, що бойові дії у Лівії припинилися без офіційно оформлених про те домовленостей. Сторона, яка підтримує в цьому багаторічному конфлікті визнаний в ООН уряд, каже, що повстанці все ж можуть у будь-який момент поновити вогонь.

Про дотримання в Лівії де-факто припинення вогню глава міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушолу заявив під час візиту в Тріполі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформаційну агенцію "Анадолу",

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Чавушоглу зазначив, що, хоча в письмовій формі договору про режим припинення вогню в Лівії немає, військові дії в цій країні де-факто зупинилися. При цьому міністр підкреслив, що сили маршала Халіфи Хафтара, що протистоять визнаному уряду, можуть в будь-який момент відновити бойові дії.

При цьому турецький міністр закликав ЄС активніше співпрацювати з Урядом національної згоди Лівії. "Анкара чекає від Європейського союзу активної співпраці з визнаними владою Лівії", – цитує агентство Чавушоглу.

Нагадаємо, Туреччина входить до так званої "Західної коаліції" разом з ООН, Катаром, і рухом "Брати-мусульмани". Вони підтримують уряд Фаїза аль-Сараджа. На противагу ним діє "Східна коаліція": Єгипет, Росія, ОАЕ, Саудівська Аравія, африканські найманці, ПВК "Вагнер". Вони підтримують опозиційний рух Халіфа Хафтара.

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