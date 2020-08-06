Війна у Лівії: Туреччина каже про припинення вогню де-факто
Міністр закордонних справ Туреччини заявляє, що бойові дії у Лівії припинилися без офіційно оформлених про те домовленостей. Сторона, яка підтримує в цьому багаторічному конфлікті визнаний в ООН уряд, каже, що повстанці все ж можуть у будь-який момент поновити вогонь.
Про дотримання в Лівії де-факто припинення вогню глава міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушолу заявив під час візиту в Тріполі. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформаційну агенцію "Анадолу",
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Чавушоглу зазначив, що, хоча в письмовій формі договору про режим припинення вогню в Лівії немає, військові дії в цій країні де-факто зупинилися. При цьому міністр підкреслив, що сили маршала Халіфи Хафтара, що протистоять визнаному уряду, можуть в будь-який момент відновити бойові дії.
При цьому турецький міністр закликав ЄС активніше співпрацювати з Урядом національної згоди Лівії. "Анкара чекає від Європейського союзу активної співпраці з визнаними владою Лівії", – цитує агентство Чавушоглу.
Коротко про ситуацію в Лівії
- Громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, відколи скинули диктатора Каддафі, що керував країною з 1969 року.
- Лівія давно розділена на західний уряд, який визнаний ООН та східний – там править фельдмаршал Халіф Хафтар.
- Уряд у Триполі, визнаний ООН, намагається захопити генерал Халіфа Хафтар, який вже контролює лівійську нафту та більшість території країни.
- Туреччина вирішила втрутитися у війну, надіславши туди свої війська. Проти цього вже категорично виступили США.
- Росія офіційно не втручається у війну в Лівії, але фактично фінансує армію невизнаного ООН Халіфи Хафтара. Також, за даними ЗМІ, російські найманці з ПВК "Вагнер" беруть безпосередню участь у бойових діях.