Министр иностранных дел Турции заявляет, что боевые действия в Ливии прекратились без официально оформленных о том договоренностей. Сторона, которая поддерживает в этом многолетнем конфликте признанное в ООН правительство, говорит, что повстанцы все же могут в любой момент возобновить огонь.

О соблюдении в Ливии де-факто прекращения огня глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу заявил во время визита в Триполи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информационное агентство "Анадолу",

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Чавушоглу отметил, что, хотя в письменной форме договора о режиме прекращения огня в Ливии нет, военные действия в этой стране де-факто остановились. При этом министр подчеркнул, что силы маршала Халифы Хафтара, противостоящих признанному правительству, могут в любой момент возобновить боевые действия.

При этом турецкий министр призвал ЕС активнее сотрудничать с Правительством национального согласия Ливии. "Анкара ждет от Европейского союза активного сотрудничества с признанными властями Ливии", – цитирует агентство Чавушоглу.

Напомним, Турция входит в так называемую "Западную коалицию" вместе с ООН, Катаром, и движением "Братья-мусульмане". Они поддерживают правительство Фаиза аль-Сараджа. В противовес им действует "Восточная коалиция": Египет, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, африканские наемники, ЧВК "Вагнер". Они поддерживают оппозиционное движение Халифа Хафтара.

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