Война в Ливии: Турция говорит о прекращении огня де-факто
Министр иностранных дел Турции заявляет, что боевые действия в Ливии прекратились без официально оформленных о том договоренностей. Сторона, которая поддерживает в этом многолетнем конфликте признанное в ООН правительство, говорит, что повстанцы все же могут в любой момент возобновить огонь.
О соблюдении в Ливии де-факто прекращения огня глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушолу заявил во время визита в Триполи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информационное агентство "Анадолу",
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Чавушоглу отметил, что, хотя в письменной форме договора о режиме прекращения огня в Ливии нет, военные действия в этой стране де-факто остановились. При этом министр подчеркнул, что силы маршала Халифы Хафтара, противостоящих признанному правительству, могут в любой момент возобновить боевые действия.
При этом турецкий министр призвал ЕС активнее сотрудничать с Правительством национального согласия Ливии. "Анкара ждет от Европейского союза активного сотрудничества с признанными властями Ливии", – цитирует агентство Чавушоглу.
Коротко о ситуации в Ливии
- Гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда свергли диктатора Каддафи, руководившего страной с 1969 года.
- Ливия давно разделена на западное правительство, признанное ООН и восточное – там правит фельдмаршал Халиф Хафтар.
- Правительство в Триполи, признанное ООН, пытается захватить генерал Халифа Хафтар, который уже контролирует ливийскую нефть и большинство территории страны.
- Турция решила вмешаться в войну, направив туда свои войска. Против этого уже категорически выступили США.
- Россия официально не вмешивается в войну в Ливии, но фактически финансирует армию непризнанного ООН Халифа Хафтара. Также, по данным СМИ, российские наемники из ЧВК "Вагнер" принимают непосредственное участие в боевых действиях.