Президент Білорусі Олександр Лукашенко засудив Координаційну раду, яку створила опозиція. На його переконання, це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що з цього витікають.

Заява Лукашенка щодо Координаційної ради

Оцінку опозиційному органу Лукашенко дав під час наради з члени Ради безпеки. Про це пише білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

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"Вони нам підкидають іншу сторону. І вимагають ні багато ні мало – передати їм владу. Отже, ми це розцінюємо однозначно: це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають", – наголосив Лукашенко.

Також він пригрозив тим, хто вже увійшов до Координаційної ради. За словами так званого білоруського президента, влада вживатиме адекватні заходи.

«Але виключно за Конституцією та законом. У нас – достатньо цих заходів, щоб остудити деякі гарячі голови", – попередив Лукашенко.

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