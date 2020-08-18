Білоруси продовжують протестувати: що відбувається 18 серпня – фото, відео
У містах Білорусі протести тривають вже десятий день. Крім того, продовжується і загальнонаціональний страйк на підприємствах.
Про те, як проходить десятий день масових протестів у Білорусі, читайте ту матеріалі 24 каналу.
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Хто протестує та страйкує в Білорусі сьогодні
- Працівники Белтелерадіокомпанії продовжують страйкувати. "Ми прийшли сюди, щоб дати нам можливість сказати правду! Хай живе Білорусь", – кажуть люди. Гуртом вони викрикують гасло "Хай живе Білорусь!" За словами режисера В'ячеслава, страйк буде проходити щодня з 9:00 по 18:00.
Белтелерадіокомпанія страйкує / Телеграм "Белсат"
- До страйку долучилися 25 співробітників Білоруського радіо, здебільшого звукорежисери. Вони вимагають того ж, що й інші – можливості робити справедливий вибір.
- Співробітники Республіканського науково-практичного центру кардіології в Мінську страйкують.
Страйкують і медики / Фото NEXTA
- У Жабинці та Городеї не працюють співробітники цукрових заводів. Колоною вони попрямували до виконкому.
Страйкують працівники цукрових заводів / Фото "Белсат"
Протест цукрових заводів: відео
- Приблизно сто людей прийшли з плакатами до будівлі театру Купали. Вони чекали на міністра культури. Коли чиновник зі запізнення з’явився, йому почали кричати "Ганьба!". Згодом протестувальники погодилися дати мінстру день на поновлення на посаді директора театру Павла Латушка.
Протест біля театру / Фото "Белта"
- До страйкувальників долучилася Белпошта. Відділ автотранспорту розпочав протест.
- Мозирський нафтопереробний завод теж серед протестувальників.
МНПЗ протестує / Фото "Белсат"
- Страйкують шахтарі: відео
На заводах сумнівають щодо страйку
- Співробітники Мінського тракторного заводу бояться страйкувати через погрози. Мовляв, якщо вони продовжуватимуть протест міжнародні партнери відмовляться від співпраці.
- Люди прийшли підтримати і працівників заводу "Атлант", яких керівництво шантажує звільненням у разі участі у страйках.
Люди прийшли під "Атлант": відео
Лукашенко не пасе задніх
У Гомелі пройшла акція на підтримку Олександра Лукашенка. Зокрема, робітників заводу "Спартак" прийшли туди під примусом. Схожу акцію провели і в Могильові.
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Протести у Білорусі: основне
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримали.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.