У містах Білорусі протести тривають вже десятий день. Крім того, продовжується і загальнонаціональний страйк на підприємствах.

Про те, як проходить десятий день масових протестів у Білорусі, читайте ту матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Під час протестів у Білорусі загинули п’ять людей, – правозахисники

Хто протестує та страйкує в Білорусі сьогодні

Працівники Белтелерадіокомпанії продовжують страйкувати. "Ми прийшли сюди, щоб дати нам можливість сказати правду! Хай живе Білорусь", – кажуть люди. Гуртом вони викрикують гасло "Хай живе Білорусь!" За словами режисера В'ячеслава, страйк буде проходити щодня з 9:00 по 18:00.



Белтелерадіокомпанія страйкує / Телеграм "Белсат"

До страйку долучилися 25 співробітників Білоруського радіо, здебільшого звукорежисери. Вони вимагають того ж, що й інші – можливості робити справедливий вибір.

Зверніть увагу! Стало відомо про звільнення Павла Сухарукова – головного редактора видавництва "Звязда".

Співробітники Республіканського науково-практичного центру кардіології в Мінську страйкують.



Страйкують і медики / Фото NEXTA

У Жабинці та Городеї не працюють співробітники цукрових заводів. Колоною вони попрямували до виконкому.

Страйкують працівники цукрових заводів / Фото "Белсат"

Протест цукрових заводів: відео

Приблизно сто людей прийшли з плакатами до будівлі театру Купали. Вони чекали на міністра культури. Коли чиновник зі запізнення з’явився, йому почали кричати "Ганьба!". Згодом протестувальники погодилися дати мінстру день на поновлення на посаді директора театру Павла Латушка.

Протест біля театру / Фото "Белта"

До страйкувальників долучилася Белпошта. Відділ автотранспорту розпочав протест.



Страйкує і пошта / Фото NEXTA

Мозирський нафтопереробний завод теж серед протестувальників.



МНПЗ протестує / Фото "Белсат"

Страйкують шахтарі: відео

На заводах сумнівають щодо страйку

Співробітники Мінського тракторного заводу бояться страйкувати через погрози. Мовляв, якщо вони продовжуватимуть протест міжнародні партнери відмовляться від співпраці.

бояться страйкувати через погрози. Мовляв, якщо вони продовжуватимуть протест міжнародні партнери відмовляться від співпраці. Люди прийшли підтримати і працівників заводу "Атлант", яких керівництво шантажує звільненням у разі участі у страйках.

Люди прийшли під "Атлант": відео

Лукашенко не пасе задніх

У Гомелі пройшла акція на підтримку Олександра Лукашенка. Зокрема, робітників заводу "Спартак" прийшли туди під примусом. Схожу акцію провели і в Могильові.

Важливо! Мінський слідчий МВС подав у відставку і закликає білорусів боротися до кінця.

Читайте також Меморіал на місці загибелі Тарайковського знову зруйнували: промовисте фото

Протести у Білорусі: основне