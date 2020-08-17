Правозахисники повідомляють про щонайменше п’ятьох людей, яких вбили під час протестів у Білорусі. Натомість офіційна влада говорить лише про одного загиблого – Олександра Тарайковського.

Жертв протестів значно більше

Офіційна інформація про кількість жертв масових протестів у Білорусі відрізняється від даних, опублікованих у звіті освітньо-громадського об'єднання "Звяно", повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також У Білорусі відпустили майже всіх затриманих протестувальників

Його тема – порушенням прав мітингувальників у Білорусі в період з 7 по 14 серпня.

Щонайменше п’ять людей загинули, а семеро перебували у критичному стані в реанімації,

– йдеться у звіті.

Водночас офіційно влада повідомляє лише про одного загиблого в Мінську на Пушкінській — Олександра Тарайковського.

За словами голови ради "Звяни" Тетяни Хацури-Яворської, 25-річному Олександру Вихору, який помер у Гомелі, відмовили у наданні медичної допомоги. У цьому випадку, як і в випадку зі смертю Тарайковського, розслідування та судово-медичну експертизу не проводили.

Важливо! За версією МВС Білорусі, Тарайковський підірвався сам, оскільки хотів кинути гранату в силовиків під час сутички з ними. За словами очевидців, в руках загиблого нічого не вибухало. На підтвердження цього, у мережі з’явилося відео, на якому чутно постріли та помітно спалах, але з місця, де стояли силовики.

Кількість постраждалих теж занижена

За інформацією правозахисників, у мінських лікарнях перебувають 120 людей. Волонтери опитали 30 постраждалих, які отримали травми різного ступеня тяжкості.

Правозахисники заявляють, що мають свідчення людей, які були госпіталізовані зі зламаними ребрами, руками, травмами очей та іншими травмами, які вимагали негайної медичної допомоги.

За словами потерпілих, допомогу їм надавали через 6 − 12 годин після травми, деяким – лише після втрати свідомості.

Дізнайтеся більше Білоруси масово страйкують: що відбувається 17 серпня – фото, відео

Протести у Білорусі: основне

Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.

Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.

За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримані.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.

Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.

Дивіться відео про 7 – 8 день протестів у Білорусі