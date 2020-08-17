У Білорусі відпустили майже всіх затриманих протестувальників
З білоруських СІЗО випустили майже всіх затриманих протестувальників. Наразі в місцях утримання залишились 122 людини із затриманих раніше близько 7 тисяч.
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо перевищення силовиками службових повноважень під час затримання мітингувальників. Про це заявили у Генпрокуратурі Білорусі.
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Також у прокуратурі оприлюднили список усіх, хто досі відбуває ув'язнення.
Як поводились із затриманими у СІЗО
Понад 600 громадян звернулися із заявами про отримання тілесних ушкоджень, коли їх затримували силовики, ще приблизно 100 — про отримання тілесних ушкоджень в місцях тимчасового утримання.
Звільнені люди розповідають про особливо жорстоке поводження із ними у СІЗО. Наприклад, у восьмимісних камерах утримували по кілька десятків людей. Затриманим не давали ні їжі, ні води, ні медикаментів. Окрім цього, ув'язнених катували: по-звірячому били та ображали морально.
Що кажуть у прокуратурі
Наразі жодного провадження щодо цього не відкрили. Слідчі мають призначити експертизи, аби встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.
За кожним фактом буде проведена об'єктивна, повна та всебічна перевірка. Органи прокуратури у відповідності до компетенції забезпечать нагляд за законністю вирішення цих заяв,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
Протести у Білорусі: коротко
- Білоруси вийшли на мирні демонстрації після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Мирні мітинги перетворились у сутички із силовиками. ОМОНівці били людей, стріляли по них та масово затримували. Всього у місця тимчасового ув'язнення відправили близько 7 тисяч осіб.
- З 11 серпня у Білорусі триває всенародний страйк. Працівники навіть великих підприємств відмовляються працювати.
- 16 серпня по всій країні відбувся марш "За свободу", у якому взяли участь близько 400 тисяч людей.