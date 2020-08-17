12 серпня білоруські силовики затримали 2 українських громадян, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Після інформаційного розголосу та миттєвого реагування влади вони повернулися в Україну.

Громадян України утримували більше ніж 1 добу. Подробиці того, що відбувалося в Мінську, розповів журналіст Костянтин Реуцький в ефірі 24 каналу.

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Він зазначив, що його стан є нормальним. Волонтер почуває себе набагато краще, ніж білоруські активісти, яких затримали разом з українськими волонтерами. Через журналістський статус, інформаційний розголос та реакцію МЗС України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва сильно не били, у порівнянні з білорусами.

Особливо жорстоко били і катували тих, хто чинив опір. Кожна група ОМОНу, яка поверталася, вважала за честь, так би мовити, повторно побити активістів. З нами провели ніч понад 50 людей, серед яких 5 жінок, що також піддавалися катуванням,

– повідомив Реуцький.

За словами журналіста, затриманих змушували стояти в дуже незручній позі: ноги ширше від плечей – руки підняті вгору. За намагання змінити цю позу людей били.



Євген Васильєв і Костянтин Реуцький / vostok-sos.org

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