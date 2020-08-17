Катували навіть жінок: журналіст Реуцький розповів шокуючі подробиці про ніч в СІЗО Білорусі
12 серпня білоруські силовики затримали 2 українських громадян, волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Після інформаційного розголосу та миттєвого реагування влади вони повернулися в Україну.
Громадян України утримували більше ніж 1 добу. Подробиці того, що відбувалося в Мінську, розповів журналіст Костянтин Реуцький в ефірі 24 каналу.
До теми Затримані у Білорусі журналісти повернулися в Україну: перші деталі
Він зазначив, що його стан є нормальним. Волонтер почуває себе набагато краще, ніж білоруські активісти, яких затримали разом з українськими волонтерами. Через журналістський статус, інформаційний розголос та реакцію МЗС України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва сильно не били, у порівнянні з білорусами.
Особливо жорстоко били і катували тих, хто чинив опір. Кожна група ОМОНу, яка поверталася, вважала за честь, так би мовити, повторно побити активістів. З нами провели ніч понад 50 людей, серед яких 5 жінок, що також піддавалися катуванням,
– повідомив Реуцький.
За словами журналіста, затриманих змушували стояти в дуже незручній позі: ноги ширше від плечей – руки підняті вгору. За намагання змінити цю позу людей били.
Євген Васильєв і Костянтин Реуцький / vostok-sos.org
Що відомо про затримання українських журналістів
- Костянтин Реуцький та Євген Васильєв перебували на акції протесту в Мінську, вони висвітлювали події, які відбувалися в Білорусі.
- Волонтерів затримали під час того, як вони знімали жорстокі побиття учасників протесту силовиками.
- Проти Реуцького та Васильєва відкрили кримінальні справи за статтею "масові заворушення" (передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі).
- Президент Володимир Зеленський та МЗС України звернулися до влади Білорусі з вимогою відпустити затриманих.
- За словами президента України, журналісти перебували у Мінську з метою отримання правдивої інформації і законів не порушували.
- Учасники мирної акції під посольством Білорусі в Києві вимагали звільнити затриманих українців.
- Реуцького, Васильєва та ще трьох українців випустили із СІЗО 14 серпня.