Затримані у Білорусі журналісти повернулися в Україну: перші деталі
Українські журналісти Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких затримали під час протестів у Мінську, перетнули кордон з Україною. Троє інших українців, звільнених із білоруського СІЗО, повернуться додому за першої ж нагоди.
Перемога українського посольства
Благополучне повернення Рєуцького і Васильєва забезпечила команда посольства України в Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.
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Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику,
– написав Кулеба.
Що відомо про затримання українських журналістів у Білорусі
- Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва затримали у Мінську 12 серпня. Проти них відкрили кримінальні справи за статтею "масові заворушення" (передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі).
- МЗС України та президент Володимир Зеленський звернулися до влади Білорусі з вимогою відпустити затриманих українців.
- За словами Зеленського, журналісти не порушували законів і перебували у Мінську з єдиною метою: задля отримання правдивої інформації.
- Під посольством Білорусі в Києві відбулася мирна акція. Її учасники вимагали звільнити затриманих українців.
- Рєуцького, Васильєва та ще трьох українців випустили із СІЗО 14 серпня.