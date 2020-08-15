Українські журналісти Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких затримали під час протестів у Мінську, перетнули кордон з Україною. Троє інших українців, звільнених із білоруського СІЗО, повернуться додому за першої ж нагоди.

Перемога українського посольства Благополучне повернення Рєуцького і Васильєва забезпечила команда посольства України в Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. Зверніть увагу П'ятеро українців відпустили із СІЗО у Білорусі: що відомо про їхній стан Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику,

– написав Кулеба. Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020 Що відомо про затримання українських журналістів у Білорусі Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва затримали у Мінську 12 серпня. Проти них відкрили кримінальні справи за статтею "масові заворушення" (передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі).

МЗС України та президент Володимир Зеленський звернулися до влади Білорусі з вимогою відпустити затриманих українців.

За словами Зеленського, журналісти не порушували законів і перебували у Мінську з єдиною метою: задля отримання правдивої інформації.

Під посольством Білорусі в Києві відбулася мирна акція. Її учасники вимагали звільнити затриманих українців.

Рєуцького, Васильєва та ще трьох українців випустили із СІЗО 14 серпня.