Білоруські силовики вночі 14 серпня відпустили затриманих українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. З СІЗО випустили також ще одну затриману українську громадянку – Оксану Альошину. Звільнені українці мають сьогодні повернутися додому.

Українці вийшли на волю з Мінського СІЗО в Окрестіно. Про це повідомляє Белсат.

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Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба у своєму твітері підтвердив, що українські волонтери вже перебувають під захистом дипломатів на території посольства України в Білорусі. Однак, згодом видалив своє повідомлення.

Що сказав про своє звільнення Рєуцький

Вночі серед звільнених учасників масових протестів Білорусі помітили українського волонтера Костянтина Рєуцького. Він навіть прокоментував своє звільнення виданню TUT.BY.

За його словами, людей змусили підписувати протоколи, написані правоохоронцями. А тих, хто відмовлявся підписувати били.

Судовий розгляд був прямо тут, це був конвеєр, все було досить швидко. Я навіть не впевнений, що це був суддя,

– сказав він.

Відзначимо, що Євгена Васильєва поруч з Рєуцьким не бачили. Хоча білоруські ЗМІ запевняють, що він також вийшов на волю із СІЗО.

Дивіться відео коментаря звільненого Костянтина Рєуцького:

Що відомо про затримання українських волонтерів