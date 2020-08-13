Уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернулася до влади Білорусі через затриманих українців. Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва і "шиють" їм справу про масові заворушення.

Людмила Денісова у терміновому порядку звернулася до голови комісії з прав людини Республіки Білорусь Андрія Наумовича. Про це омбудсменка написала на своїй фейсбук-сторінці.

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Денісова зазначає: наразі, окрім волонтерів, затримали ще українку Оксану Альошину і хлопця, чиє ім'я наразі не розголошують. Усім їм потрібно забезпечити належний правовий статус.

Аби привернути увагу до цієї ситуації, омбудсменка звернулася до низки правозахисницьких організацій і їхніх представників: верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачлета, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера, Голови ОБСЄ Еді Раму та інших.

Наголошую, відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини влада Білорусі повинна негайно після затримання повідомити дипломатичних представників України про місце перебування наших співгромадян та надати доступ для спілкування з ними,

– написала Денісова.

Наприкінці свого допису Денісова закликала українців утриматися від подорожей до Білорусі.

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