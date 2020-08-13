Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратилась к властям Беларуси из-за задержанных украинцев. Белорусские силовики жестко задержали в Минске волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева и "шьют" им дело о массовых беспорядках.

Людмила Денисова в срочном порядке обратилась к председателю комиссии по правам человека Республики Беларусь Андрею Наумовичу. Об этом омбудсмен написала на своей фейсбук-странице.

Подробнее Жестокое задержание двух украинских волонтеров в Минске: против них открыли дело

Денисова отмечает: сейчас, кроме волонтеров, задержали еще украинку Оксану Алешину и парня, чье имя пока не разглашают. Всем им нужно обеспечить надлежащий правовой статус.

Чтобы привлечь внимание к этой ситуации, омбудсмен обратилась к ряду правозащитных организаций и их представителям: верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачлету, президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, председателю ОБСЕ Эди Раму и другим.

Подчеркиваю, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о месте пребывания наших сограждан и предоставить доступ для общения с ними,

– написала Денисова.

В конце своего сообщения Денисова призвала украинцев воздержаться от путешествий в Беларусь.

Что известно о задержанных украинских волонтерах