Немедленно должны быть возвращены в Украину, – Денисова о задержанных в Беларуси волонтерах
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратилась к властям Беларуси из-за задержанных украинцев. Белорусские силовики жестко задержали в Минске волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева и "шьют" им дело о массовых беспорядках.
Людмила Денисова в срочном порядке обратилась к председателю комиссии по правам человека Республики Беларусь Андрею Наумовичу. Об этом омбудсмен написала на своей фейсбук-странице.
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Денисова отмечает: сейчас, кроме волонтеров, задержали еще украинку Оксану Алешину и парня, чье имя пока не разглашают. Всем им нужно обеспечить надлежащий правовой статус.
Чтобы привлечь внимание к этой ситуации, омбудсмен обратилась к ряду правозащитных организаций и их представителям: верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачлету, президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, председателю ОБСЕ Эди Раму и другим.
Подчеркиваю, в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях власти Беларуси должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о месте пребывания наших сограждан и предоставить доступ для общения с ними,
– написала Денисова.
В конце своего сообщения Денисова призвала украинцев воздержаться от путешествий в Беларусь.
Что известно о задержанных украинских волонтерах
- Участников благотворительной организации "Восток SOS" Реуцкого и Васильева задержали в Минске 12 августа.
- Против них открыли дела по статье "массовые беспорядки". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.
- Вероятно, волонтеры находятся в одном из СИЗО Минска. Однако никакой связи с ними до сих пор нет.
- МИД Украины сообщает: неизвестно точно, где они находятся: Беларусь никак не сообщает дипломатам их место пребывания.
- Их подозревают в причастности к протестам, которые вспыхнули, в том числе и Минске, 10 – 12 августа.