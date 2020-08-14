Белорусские силовики ночью 14 августа отпустили задержанных украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Украинцы вышли на свободу из Минского СИЗО в Окрестино. Об этом сообщает Белсат.

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Что известно об освобождении украинцев

Ночью среди освобожденных участников массовых протестов Беларуси заметили украинского волонтера Константина Реуцкого. Он даже прокомментировал свое освобождение изданию TUT.BY.

По его словам, людей заставили подписывать протоколы, написанные правоохранителями. А тех, кто отказывался подписывать били.

Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья,

– сказал он.

Отметим, что Евгения Васильева рядом с Реуцким не видели. Хотя белорусские СМИ говорят, что он также вышел на свободу.

Смотрите видео комментария освобожденного Константина Реуцкого:

Что известно о задержании украинских волонтеров