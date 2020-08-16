У білоруському Гомелі 16 серпня поховають 25-річного Олександра Вихора. Чоловік загинув після того, як його схопили силовики. Рідні хлопця розповідали, що він просто збирався поїхати до дівчини, участі в жодних акціях не брав і взагалі був аполітичним. Після затримання він раз виходив на зв’язок, а вже 12 серпня стало відомо про його смерть.

Родичі знають, що Олександра схопили 9 серпня, наступного дня вранці він зателефонував рідним із невідомого номера і розповів про затримання. Він обіцяв зателефонувати ще раз, проте цього так і не сталося. Вже 12 серпня його сім’я поїхала у відділення міліції писати заяву про зникнення, пише телеграм-канал Nexta.

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Раніше повідомлялося, що у Вихора були проблеми з серцем. Автозак, яким він їхав у СІЗО довго перебував на сонці, тож йому стало зле. Міліція відвезла хлопця у психіатричну лікарню, бо вважали, що він "неадекватний", втім, там сказали, що проблеми у хлопця не з психікою. Тож його "швидкою" направили у найближчу лікарню, та врятувати не змогли.

Батькам Вихора правоохоронці сказали, що він помер від передозування наркотиками. Родичі заперечують таку версію, кажуть, що хлопець навіть не курив, ба більше – був кандидатом у майстри спорту.

Він – людина без шкідливих звичок, з вищою освітою, кандидат в майстри спорту з плавання – був аполітичний: не знав усіх кандидатів в президенти, не голосував на виборах. Швидше за все, його схопили на зупинці,

– розповідала його мама Світлана.

До слова, 12 серпня, коли вона прийшла у міліцію писати заяву про зникнення сина, її покликали в іншу кімнату, де на столі стояв стакан з водою. Її попросили присісти і так повідомили про смерть сина.

Прощання з Олександром Вихором

Олександр Вихор є другою жертвою силовиків у Білорусі. Прощання з ним відбудеться 16 серпня о 12:00 у селищі Костюковка, що під Гомелем, у храмі Архангела Михаїла. Людей просять принести з собою лампадки, свічки та прапори.