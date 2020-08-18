У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили загибель ще одного учасника протестів у Мінську. Загинув 19-річний хлопець, якого начебто збив автомобіль ще 16 серпня.

Трагедія трапилась ще 16 серпня. Хлопець начебто йшов проїжджою частиною Партизанського проспекту близько 3:20 ночі. На нього наїхав автомобіль марки Renault, від отриманих травм він загинув на місці. Про це у своєму телеграм-каналі пише прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Чемоданова стверджує, що хлопець "був учасником масових заходів, що проходять в Мінську в останні дні".

За її словами, "безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій іншої іномарки та попередив пішохода про небезпеку, попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса Renault.

Зауважимо, що це – офіційна версія влади, як насправді загинув юнак – точно невідомо.

Водночас білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що о 3:20 ночі 16 серпня протестів вже не було. На той час в Мінську не повідомляли про жодні масові акції.

Ім'я загиблого не назвали.

Відео з місця ДТП, під час якої загинув нібито учасник протестів у Мінську:

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