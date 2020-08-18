Меморіал на місці загибелі Тарайковського знову зруйнували: промовисте фото
У Мінську, на вулиці Пушкінській, де загинув протестувальник Олександр Тарайковський, знову зруйнували меморіал його пам'яті. Влада прибрала звідти всі квіти та знесла огорожу.
Стихійний меморіал, який мінчани зробили у пам'ять про першу жертву протестів Олександра Тарайковського, знову зруйнували, повідомили у телеграмі "БелсАТ"
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Вночі влада не лише прибрала всі квіти на вулиці Пушкінській на місці вбивства Олександра Тарайковського, а й знесла огорожу, де був національний меморіал,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, це не перший такий випадок. Раніше влада вже нищила меморіал, на який десятки місцевих жителів приносили квіти.
Меморіал пам'яті першої жертви протестів у Білорусі знову зруйнували / Фото "БелсАТ"
Раніше люди принесли на місце загибелі Тарайковського багато квітів та свічок / Фото Nn.by
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Загибель мітингувальника Тарайковського: що відомо
- Про смерть Олександра Тарайковського повідомила саме влада.
- Інцидент трапився увечері 10 серпня. За версією МВС Білорусі, Олександр підірвався сам, оскільки хотів кинути гранату в силовиків під час сутички з ними. Протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями виникло начебто через те, що силовики хотіли розібрати барикади.
- За словами очевидців, в руках в Олександра нічого в той момент не вибухало. Ба більше: це сталося під час активної атаки та пострілів із боку силовиків.
- Зі слів дружини убитого, біля станції метро "Пушкінська" в той вечір він опинився, тому що пішов у квартиру батька. На протест чоловік пішов "з порожніми руками".
- Вона додає, що основна причина його смерті – "відкрита рана грудної клітки" (так зазначено у висновку про смерть), а помер він від втрати крові.
- Згодом журналісти опублікували відео, де помітно момент пострілу в Олександра Тарайковського.