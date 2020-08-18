У Мінську, на вулиці Пушкінській, де загинув протестувальник Олександр Тарайковський, знову зруйнували меморіал його пам'яті. Влада прибрала звідти всі квіти та знесла огорожу.

Стихійний меморіал, який мінчани зробили у пам'ять про першу жертву протестів Олександра Тарайковського, знову зруйнували, повідомили у телеграмі "БелсАТ"

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Вночі влада не лише прибрала всі квіти на вулиці Пушкінській на місці вбивства Олександра Тарайковського, а й знесла огорожу, де був національний меморіал,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це не перший такий випадок. Раніше влада вже нищила меморіал, на який десятки місцевих жителів приносили квіти.



Меморіал пам'яті першої жертви протестів у Білорусі знову зруйнували / Фото "БелсАТ"



Раніше люди принесли на місце загибелі Тарайковського багато квітів та свічок / Фото Nn.by

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