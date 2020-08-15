У Мінську 15 серпня відбувається прощання з Олександром Тарайковським. Це перша офіційна жертва масових протестів у Білорусі. Спершу МВС повідомляло, що чоловік "сам себе підірвав", але потім у мережі показали відео, як його безжалісно розстріляли силовики.

Сотні людей йдуть центром Мінська до місця меморіалу Олександра Тарайковського на Пушкінській, пише видання "Наша ніва". Важливо Під час протестів у Мінську загинув Олександр Тарайковський: нові подробиці Близько 300 людей зібралися на вулиці Алшевського 12, де в ритуальній залі чекає труна з тілом Олександра Тарайковського, пише "Радыё Свабода". Люди стоять біля будівлі з квітами, вінками, плакатами й біло-червоно-білими прапорами. Прийшли на прощання й політики, зокрема Володимир Некляєв – поет, лідер громадської кампанії "Говори правду!" й екскандидат у президенти Білорусі. Біля станції метро "Пушкінська", де й убили Олександра Тарайковського, протестувальники облаштували йому стихійний меморіал. Там зранку суботи зібралися понад тисяча людей. Прощання з Олександром Тарайковським: дивіться фото

Натовп людей на місці вбивства Тарайковського / фото Nexta Коротко про загибель Олександра Тарайковського: Чоловік загинув 10 серпня – у другий день масових протестів у Білорусі. Тоді про його смерть стало відомо з повідомлення МВС Білорусі, що було дивно, адже влада до цього мовчала про жертв репресій.

Офіційною причиною загибелі протестувальника тоді назвали підрив. Мовляв, він збирався кинути в правоохоронців невідомий вибуховий предмет, але випадково підірвав сам себе.

Та згодом у мережі показали відео з моменту загибелі Тарайковського. На опублікованих кадрах протестувальник стоїть один, а навпроти нього з десяток озброєних силовиків. Далі пролунав постріл, а Тарайковський впав. [SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020