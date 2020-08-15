У Білорусі прощаються з Тарайковським – першою жертвою протестів: фото
У Мінську 15 серпня відбувається прощання з Олександром Тарайковським. Це перша офіційна жертва масових протестів у Білорусі. Спершу МВС повідомляло, що чоловік "сам себе підірвав", але потім у мережі показали відео, як його безжалісно розстріляли силовики.
Сотні людей йдуть центром Мінська до місця меморіалу Олександра Тарайковського на Пушкінській, пише видання "Наша ніва".
Важливо Під час протестів у Мінську загинув Олександр Тарайковський: нові подробиці
Близько 300 людей зібралися на вулиці Алшевського 12, де в ритуальній залі чекає труна з тілом Олександра Тарайковського, пише "Радыё Свабода".
Люди стоять біля будівлі з квітами, вінками, плакатами й біло-червоно-білими прапорами. Прийшли на прощання й політики, зокрема Володимир Некляєв – поет, лідер громадської кампанії "Говори правду!" й екскандидат у президенти Білорусі.
Біля станції метро "Пушкінська", де й убили Олександра Тарайковського, протестувальники облаштували йому стихійний меморіал. Там зранку суботи зібралися понад тисяча людей.
Прощання з Олександром Тарайковським: дивіться фото
Натовп людей на місці вбивства Тарайковського / фото Nexta
Коротко про загибель Олександра Тарайковського:
- Чоловік загинув 10 серпня – у другий день масових протестів у Білорусі. Тоді про його смерть стало відомо з повідомлення МВС Білорусі, що було дивно, адже влада до цього мовчала про жертв репресій.
- Офіційною причиною загибелі протестувальника тоді назвали підрив. Мовляв, він збирався кинути в правоохоронців невідомий вибуховий предмет, але випадково підірвав сам себе.
- Та згодом у мережі показали відео з моменту загибелі Тарайковського. На опублікованих кадрах протестувальник стоїть один, а навпроти нього з десяток озброєних силовиків. Далі пролунав постріл, а Тарайковський впав.