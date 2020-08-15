Лукашенко перекидає десант на західні кордони
Президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно, що на західному кордоні країни біля Литви та Польщі. Причина, за словами білоруського очільника, – напружена ситуація.
Заява Лукашенка щодо посилення західних кордонів
Про це президент Білорусі заявив у ефірі державного телеканалу "Білорусь 1". Його слова передає інформаційна агенція БелТА.
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Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, що відбувається на цих територіях. Наші військові – також стурбовані цією проблемою. Тому через напржену ситуація я попрошу додатково перемістити повітряну бригаду з Вітебська в Гродно,
– наголосив Лукашенко.
Де розташовується Гродно / Карта
Що цьому передувало
Перед цим Лукашенко під час наради в Центрі стратегічного управління Міноборони Білорусі зробив не менш цікаву заяву. Зокрема, він відзначив збільшення збройного компоненту в сусідніх Польщі та Литві. Про це пише БелТА.
Мене більше хвилює ситуація, яка розгортається на території наших сусідніх країн – Польщі та Литви. Там, як відомо, проходять військові навчання військ НАТО. Це теж би нічого, але на цих територіях є ескалація та збільшення збройної складової. Звичайно, ми не можемо спокійно спостерігати за цим,
– зауважив президент Білорусі.
Водночас Лукашенко нагадав, що торік обговорювала схожу проблему, і тоді напрацювали певний алгоритм реагування.
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Коротко про те, що відбувається в Білорусі
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про щонайменше чотирьох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Щоправда, багатьох уже відпустили.
- Протести у Білорусі вже тривають 7 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.