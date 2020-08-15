Президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ перевести повітряно-десантну бригаду з Вітебська в Гродно, що на західному кордоні країни біля Литви та Польщі. Причина, за словами білоруського очільника, – напружена ситуація.

Заява Лукашенка щодо посилення західних кордонів

Про це президент Білорусі заявив у ефірі державного телеканалу "Білорусь 1". Його слова передає інформаційна агенція БелТА.

Актуально Лукашенко: Ми з Путіним домовилися – він надасть допомогу

Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, що відбувається на цих територіях. Наші військові – також стурбовані цією проблемою. Тому через напржену ситуація я попрошу додатково перемістити повітряну бригаду з Вітебська в Гродно,

– наголосив Лукашенко.

Де розташовується Гродно / Карта

Що цьому передувало

Перед цим Лукашенко під час наради в Центрі стратегічного управління Міноборони Білорусі зробив не менш цікаву заяву. Зокрема, він відзначив збільшення збройного компоненту в сусідніх Польщі та Литві. Про це пише БелТА.

Мене більше хвилює ситуація, яка розгортається на території наших сусідніх країн – Польщі та Литви. Там, як відомо, проходять військові навчання військ НАТО. Це теж би нічого, але на цих територіях є ескалація та збільшення збройної складової. Звичайно, ми не можемо спокійно спостерігати за цим,

– зауважив президент Білорусі.

Водночас Лукашенко нагадав, що торік обговорювала схожу проблему, і тоді напрацювали певний алгоритм реагування.

До теми Наведіть у себе лад: Лукашенко закликав Європу не лізти в Білорусь

Коротко про те, що відбувається в Білорусі

Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.

Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.

Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.

Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Відомо про щонайменше чотирьох загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Щоправда, багатьох уже відпустили.

Протести у Білорусі вже тривають 7 день. Найбільш гарячими вони були у першу ніч після виборів – проти 10 серпня. Опісля білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, який навіть дійшов до найбільших заводів країни – МАЗ і БелАЗ.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.